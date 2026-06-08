Como China e Laos podem dar um salto nas relações na nova partida?

CGTN – O secretário-geral do Comitê Central do Partido Revolucionário Popular do Laos e presidente do país, Thongloun Sisoulith, realizou uma visita de Estado à China entre 2 e 6 de junho. A viagem recebeu ampla avaliação positiva dos dois países e também da comunidade internacional. Durante a visita, os mais altos líderes dos dois partidos e dos Estados concordaram em promover um novo salto nas relações sino-laosianas e trabalhar juntos para construir uma comunidade de futuro compartilhado China-Laos para uma nova era, em todas as condições climáticas.

A visita de Thongloun a Beijing foi sua primeira viagem oficial ao exterior após ser reeleito como secretário-geral do Partido e presidente do Laos, coincidindo com o 65º aniversário do estabelecimento dos laços diplomáticos e o Ano da Amizade China-Laos, o que torna a agenda de grande significado.

Tanto a China quanto o Laos enfrentam novas tarefas de desenvolvimento e revitalização. A China começa a implementar o 15º Plano Quinquenal e o Laos também lança o seu. Neste momento crucial, os dois países decidiram elevar o posicionamento da relação bilateral e "construir conjuntamente a comunidade de futuro compartilhado para uma nova era e em todas as condições climáticas". Esta não é apenas uma escolha necessária para responder às mudanças no mundo e na atualidade, mas também atende às necessidades de desenvolvimento das duas nações e às expectativas de seus povos, sendo, portanto, oportuníssima.

Sob as novas circunstâncias, como podemos promover o avanço contínuo das relações sino-laosianas e da construção da comunidade de futuro compartilhado rumo a padrões mais elevados, maior qualidade e maior nível?

Durante o encontro com Thongloun Sisoulith, o presidente chinês, Xi Jinping, propôs a adesão à direção socialista, a consolidação das bases da cooperação mutuamente benéfica, o fortalecimento da amizade tradicional entre os dois povos e o aprimoramento da coordenação das políticas externas.

Os analistas apontaram que esses quatro pontos esclarecem o caminho e fornecem orientação estratégica para o desenvolvimento futuro das relações bilaterais.

A confiança política mútua serve como base. A China sempre considera o Laos uma prioridade em sua diplomacia de vizinhança, apoiando firmemente o país na busca por um caminho socialista adequado às suas condições nacionais. O lado laosiano declarou que sempre segue inabalavelmente o princípio de uma só China e apoia a série de iniciativas globais propostas por Xi Jinping.

Aprofundar a cooperação mutuamente benéfica e de alta qualidade é um aspecto essencial da elevação do status do relacionamento. Atualmente, a China é o maior investidor e o segundo maior parceiro comercial do Laos. Em 2025, o volume bilateral de comércio atingiu US$ 9,82 bilhões, um aumento de 19,3% em relação ao ano anterior.

Como um projeto emblemático da Iniciativa Cinturão e Rota, a ferrovia China-Laos, em operação há mais de quatro anos, já registrou mais de 100 mil viagens de trens de passageiros, transportou mais de 73 milhões de pessoas e ultrapassou 84 milhões de toneladas de carga. A linha ferroviária se torna um "canal de ouro" para a cooperação ganha-ganha entre China e Laos e para o desenvolvimento econômico regional.

Na estadia na China, Thongloun Sisoulith assistiu a uma demonstração de habilidades robóticas e experimentou operar um robô quadrúpede em Hangzhou, província de Zhejiang. Já na capital chinesa, ele visitou a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial para conhecer as conquistas da ciência e tecnologia aeroespacial chinesa. A mídia laosiana destacou que isso evidencia a importância crescente das indústrias inovadoras e da construção digital na cooperação bilateral.

Nas conversas, a China propôs aprimorar a cooperação ao longo do Corredor Econômico China-Laos, acelerar a interconexão das ferrovias China-Laos-Tailândia, fortalecer a parceria em setores tradicionais como agricultura e energia e expandir a cooperação em áreas emergentes como inteligência artificial e economia digital.

Os dois países emitiram uma declaração conjunta sobre a construção de uma comunidade de futuro compartilhado China-Laos para uma nova era e em todas as condições climáticas, apresentando uma série de medidas práticas para aprofundar a cooperação mutuamente benéfica de alta qualidade, o que injeta novo impulso na cooperação bilateral.

Na atualidade, o relacionamento China-Laos vive seu melhor momento histórico e está preparado para amplas perspectivas de desenvolvimento. Com o aprofundamento e consolidação da construção da comunidade de futuro compartilhado para uma nova era e em todas as condições climáticas, os dois países testemunharão novas oportunidades de desenvolvimento, a paz e a prosperidade regional ganharão novos impulsos e a tradicional amizade de "bons vizinhos, bons amigos, bons camaradas e bons parceiros" também abrirá um novo capítulo.

Tradução: Isabel Shi

Revisão: Patrícia Comunello

Fonte: CMG