Diálogo global "Desenvolvimento da China, Oportunidades para o Mundo" é realizado em Bangkok

CGTN – O diálogo global "China na Primavera: Desenvolvimento da China, Oportunidades para o Mundo", organizado pelo Grupo de Mídia da China (CMG), foi realizado nessa sexta-feira (20) em Bangkok, na Tailândia.

O vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e também presidente do CMG, Shen Haixiong, enviou uma mensagem em vídeo. O evento contou com a participação de cerca de 200 convidados dos círculos políticos, empresariais, acadêmicos e midiáticos da China e da Tailândia.

Em seu discurso, Shen Haixiong afirmou que: “Quando o mundo vai bem, a China vai bem; quando a China vai bem, o mundo vai ainda melhor.” Nas "duas sessões" deste ano, o presidente chinês, Xi Jinping, enfatizou a necessidade de ampliar a abertura de alto nível, explorar amplamente os mercados globais e aprimorar a integração com os circuitos internacionais.

Segundo Shen Haixiong, o CMG está disposto a aproveitar suas vantagens na comunicação integrada de padrão internacional, na inovação tecnológica e nos recursos midiáticos para que os frutos da modernização chinesa beneficiem ainda mais o mundo, buscando compartilhar com amigos de todo o globo as novas oportunidades abertas pelo desenvolvimento de alta qualidade na China, bem como construir em conjunto uma plataforma de inovação tecnológica a serviço do ser humano e traçar, de forma colaborativa, um novo panorama da humanidade como um todo, o qual valorize as belezas de cada civilização.

Fonte: CMG