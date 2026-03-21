Diálogo global "Desenvolvimento da China, Oportunidades para o Mundo" é realizado em Moscou

CGTN – A edição russa do diálogo global "China na Primavera: Desenvolvimento da China, Oportunidades para o Mundo", organizado pelo Grupo de Mídia da China (CMG) foi realizada nessa quinta-feira (19) em Moscou, na Rússia.

O vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do CMG, Shen Haixiong, enviou uma mensagem em vídeo. O evento contou com a participação de cerca de 200 convidados dos círculos políticos, empresariais, acadêmicos e midiáticos da China e da Rússia.

No seu discurso, Shen Haixiong lembrou que, nas duas sessões deste ano, o presidente chinês, Xi Jinping, enfatizou a necessidade de ampliar a abertura de alto nível, explorar amplamente os mercados globais e aprimorar a integração com os circuitos internacionais. O CMG está disposto a aproveitar suas vantagens na comunicação integrada de padrão internacional, na inovação tecnológica e nos recursos midiáticos para que os frutos da modernização chinesa beneficiem ainda mais o mundo, buscando compartilhar com amigos de todo o mundo as novas oportunidades abertas pelo desenvolvimento de alta qualidade na China, construir, em conjunto, uma plataforma de inovação tecnológica a serviço da humanidade e traçar, de forma colaborativa, um novo panorama da civilização humana que valorize as belezas de cada civilização.

Fonte: CMG