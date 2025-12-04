TV 247 logo
      Peng Liyuan e primeira-dama francesa visitam Teatro de Arte Popular de Beijing

      “A China e a França são grandes países muito ricos em cultura” apontou Peng Liyuan

      CGTN – A professora Peng Liyuan, esposa do presidente chinês Xi Jinping, e Brigitte Macron, esposa do presidente francês Emmanuel Macron, a qual o acompanha em visita de Estado na China, foram juntas o Teatro da Arte Popular de Beijing nesta quinta-feira (4).

      No Museu do Teatro, as duas primeiras-damas conheceram a história da evolução do Teatro de Arte Popular de Beijing e seus intercâmbios com a comunidade teatral francesa. Na ocasião, assistiram à cenografia de trechos da peça clássica “Casa de Chá”  e conversaram com os atores.

      Peng Liyuan lembrou que os dramaturgos chineses, de geração à geração, têm se dedicado a herdar e promover a excelência da cultura tradicional chinesa em suas criações artísticas, e ao mesmo tempo, atentam-se às práticas do teatro estrangeiro a fim de se desenvolverem continuamente de forma inovadora.

      “A China e a França são grandes países muito ricos em cultura” apontou Peng Liyuan, expressando a esperança de que os artistas de ambos os países fortaleçam as trocas e o aprendizado mútuo para criar obras de arte ainda mais excepcionais. Brigitte Macron agradeceu pelos atendimentos atenciosos e destacou sua disposição em impulsionar o intercâmbio cultural e interpessoal entre os dois países, além de fortalecer o entendimento mútuo e a amizade entre seus povos.

      Tradução: Isabel Shi

      Revisão: Erasto Santos 

      Fonte: CMG

