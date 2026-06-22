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      Um coração sincero e dedicado ao serviço público

      Ao lembrar que ouviu a frase de seu pai, Xi Zhongxun, Xi Jinping demonstrou profunda emoção

      Um coração sincero e dedicado ao serviço público (Foto: CGTN)
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      CGTN – Um profundo laço entre pai e filho, um coração sincero e dedicado ao serviço público. 

      Em setembro de 2021, durante uma inspeção a Yulin, na província de Shaanxi, o secretário-geral do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, visitou a antiga sede do Comitê do Partido na região de Suide. Numa sala de exposições, uma frase chamava especialmente a atenção: “Ficar firmemente do lado do povo”. 

      Ao lembrar que ouviu a frase de seu pai, Xi Zhongxun, Xi Jinping demonstrou profunda emoção. 

      “O país é o seu povo, e o povo é o país. Quando lutamos para estabelecer e consolidar nossa liderança no país, lutamos, de fato, para ganhar e manter o apoio do povo”, associou o líder chinês.

      Seu pai certa vez o aconselhou: “Independentemente do cargo que ocupe, não se esqueça de servir ao povo com dedicação, de pensar verdadeiramente no bem-estar da população e de manter laços estreitos com as massas”. 

      Trata-se de um profundo amor paterno, mas também de um sentimento sincero e inabalável que os comunistas chineses transmitem de geração em geração.

      Fonte: CMG

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