Wang Yi reúne-se com chanceler do Irã em Beijing

CGTN – O membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China e ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, conversou nesta quarta-feira (6), em Beijing, com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyyed Abbas Araghchi.

Araghchi informou Wang Yi sobre o andamento mais recente das negociações entre Irã e Estados Unidos, destacando que os fatos comprovam que crises políticas não podem ser resolvidas por meios militares. O chanceler iraniano ressaltou que o Irã salvaguardará firmemente sua soberania e dignidade nacional, buscando uma resolução abrangente e permanente por meio do diálogo pacífico e do consenso. Ele pontuou, ainda, que a questão da abertura do Estreito de Ormuz deve ser priorizada.

O diplomata expressou forte apreço pela proposta de quatro pontos apresentada pelo presidente chinês, Xi Jinping, para a promoção da paz regional. Araghchi elogiou a postura da China de "estar no lado correto da história" e os esforços para evitar o transbordamento da crise.

Segundo ele, o Irã confia na China para desempenhar um papel ativo na promoção da paz e no fim das hostilidades e apoiar a criação de uma nova arquitetura regional pós-guerra capaz de conciliar desenvolvimento e segurança.

Por sua vez, Wang Yi reiterou a posição de princípio da China, enfatizando que, desde o início do conflito, o país tem atuado para promover a paz. Para a China, a cessação completa das hostilidades é urgente, a retomada dos combates é inaceitável e a persistência na via diplomática é fundamental.

O chanceler chinês manifestou apoio à soberania iraniana e elogiou a disposição de Teerã em buscar uma solução política.

Wang Yi afirmou que a China valoriza o compromisso iraniano de não desenvolver armas nucleares, ao mesmo tempo em que reconhece o direito legítimo do país ao uso pacífico da energia nuclear.

A China defende que as nações do Golfo e do Oriente Médio devem assumir o controle de seus próprios destinos. Wang Yi incentivou a continuidade do diálogo entre o Irã e seus vizinhos para alcançar a estabilidade e apoiou uma arquitetura de segurança regional baseada na participação coletiva e no desenvolvimento compartilhado.

Por fim, Wang Yi reafirmou que a China seguirá o espírito da proposta de Xi Jinping para ajudar os países da região a construir “quatro lares comuns”, trabalhando pela desescalada das tensões e pela restauração da tranquilidade no Oriente Médio.

Ambos os lados trocaram opiniões sobre outros temas da agenda internacional de interesse mútuo.

Fonte: CMG