Xi Jinping e Lee Jae-myung se reúnem em Beijing

CGTN – Na tarde desta segunda-feira (5), o presidente chinês, Xi Jinping, teve uma conversa com o presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, o qual se encontra em visita de Estado à China, no Grande Palácio do Povo, em Beijing.

O líder chinês assinalou que ele e o presidente Lee Jae-myung já se encontraram duas vezes e realizaram visitas recíprocas, o que reflete a importância que ambos os lados atribuem às relações bilaterais. Como amigos e vizinhos, a China e a Coreia do Sul devem se visitar com frequência, manter contatos constantes e comunicar-se de forma diligente. A parte chinesa sempre colocou as relações com a Coreia do Sul em uma posição importante em sua diplomacia de vizinhança e mantém a continuidade e a estabilidade de sua política para com o país. A China está disposta a trabalhar com a parte sul-coreana para seguir firme na direção da cooperação amigável, aderir ao propósito de benefícios mútuos, promover a parceria de cooperação estratégica ao longo de uma trajetória saudável e aumentar de forma efetiva o bem-estar dos povos dos dois países, além de conferir energia positiva à paz e ao desenvolvimento da região e do mundo.

Xi Jinping enfatizou que a China e a Coreia do Sul transcenderam as diferenças de sistemas sociais e ideologias, alcançando êxitos mútuos e desenvolvimento conjunto. Ambos os lados devem dar continuidade a essa excelente tradição, aumentar a confiança mútua, respeitar os respectivos caminhos de desenvolvimento escolhidos, cuidar dos interesses centrais e das principais preocupações um do outro e persistir na resolução adequada de divergências por meio do diálogo e da consulta.

As economias da China e da Coreia do Sul estão estreitamente ligadas, com cadeias industriais e de suprimentos profundamente integradas e uma cooperação mutuamente benéfica. É necessário fortalecer o alinhamento de estratégias de desenvolvimento e a coordenação de políticas, expandir a "fatia" de interesses comuns e gerar mais resultados de colaboração em áreas emergentes, como inteligência artificial, indústrias verdes e economia prateada. Os dois países devem promover o intercâmbio de pessoal e fortalecer os contatos entre jovens, mídias, setor de esportes, think tanks e governos locais.

Xi Jinping apontou que a China e a Coreia do Sul assumem responsabilidades importantes tanto na manutenção da paz regional quanto na promoção do desenvolvimento global, possuindo uma ampla convergência de interesses. Devem permanecer firmes do lado correto da história e fazer escolhas estratégicas corretas. Há mais de 80 anos, ambos os países pagaram enormes sacrifícios nacionais para vencer a luta contra o militarismo japonês. Hoje, devem atuar em conjunto para defender as conquistas da vitória na Segunda Guerra Mundial e proteger a paz e a estabilidade do Nordeste Asiático.

Como beneficiários da globalização econômica, a China e a Coreia do Sul devem se opor conjuntamente ao protecionismo, praticar o verdadeiro multilateralismo e contribuir para a promoção de uma multipolaridade mundial igualitária e ordenada, bem como de uma globalização econômica universalmente benéfica e inclusiva.

Por sua vez, Lee Jae-myung afirmou que a Coreia do Sul e a China são vizinhos próximos e que a relação entre os dois países tem uma longa história. A parte sul-coreana atribui grande importância às relações com a China e está disposta a consolidar o ímpeto de recuperação dos laços bilaterais, aprofundar a parceria cooperativa estratégica e abrir conjuntamente uma nova fase no desenvolvimento das relações bilaterais.

A Coreia do Sul respeita os interesses centrais e as principais preocupações da China e adere ao princípio de "Uma Só China".

A cooperação econômica e comercial bilateral vem desempenhando um papel positivo no desenvolvimento socioeconômico de cada país, e a Coreia do Sul espera promover mais resultados na cooperação pragmática.

Os dois países devem promover o intercâmbio entre seus cidadãos e aumentar a compreensão e a confiança mútua. A parte sul-coreana está disposta a fortalecer a coordenação multilateral com a China para contribuir com a prosperidade e o desenvolvimento mundial.

Após as conversas, os dois chefes de Estado testemunharam juntos a assinatura de 15 documentos de cooperação em áreas como inovação científica e tecnológica, meio ambiente, transportes e cooperação econômica e comercial.

Antes do encontro, Xi Jinping e sua esposa, Peng Liyuan, realizaram uma cerimônia de boas-vindas para Lee Jae-myung e sua esposa, Kim Hye-kyung.

À noite, Xi Jinping e Peng Liyuan ofereceram um banquete de boas-vindas ao casal presidencial sul-coreano.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Erasto Santos Cruz

Fonte: CMG