Xi Jinping e Putin realizam coletiva de imprensa conjunta

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente russo, Vladimir Putin, reuniram-se conjuntamente com a imprensa no Grande Palácio do Povo, em Beijing, nesta quarta-feira (20).

Na ocasião, Xi Jinping ressaltou que esta é a vigésima quinta visita de Putin à China, refletindo plenamente o alto nível e a particularidade das relações sino-russas. Ele acabou de ter uma reunião aprofundada, amigável e frutífera com o presidente Putin e os dois realizaram comunicação estratégica sobre uma série de questões importantes.

O líder chinês lembrou que este ano é o 30º aniversário do estabelecimento da parceria de coordenação estratégica China-Rússia. Nas últimas três décadas, as relações sino-russas vêm se aprimorando, e atingiram o nível mais alto da história com a construção da parceria de coordenação estratégica integral China-Rússia na nova era, criando um exemplo para um novo tipo de relacionamento entre potências.

Segundo enfatizou, este ano também marca o 25º aniversário da assinatura do Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável China-Rússia. Ao longo dos anos, os dois países sempre aderiram ao princípio estabelecido por este tratado de “não aliança, não confrontação e não contra terceiros”, mantendo o tratamento de igualdade, o respeito mútuo, a fidelidade à palavra e a cooperação de ganha-ganha, contribuindo significativamente para a manutenção da justiça internacional e para a promoção da construção de um novo tipo de relações internacionais, e tornando-se uma constante crucial nas mudanças atravessadas pelo mundo ao longo dos anos.

Para o desenvolvimento das relações bilaterais, Xi Jinping apresentou quatro propostas, sendo elas, consolidar uma confiança política de maior qualidade para firmar o apoio estratégico mútuo, capacitar uma cooperação mutuamente benéfica de maior qualidade para impulsionar o desenvolvimento e a revitalização de cada um, promover uma conexão mais profunda entre os corações das pessoas para consolidar a base da amizade entre as duas nações por gerações, além de promover uma colaboração internacional de maior qualidade para reformar e aperfeiçoar a governança global.

Putin, por sua vez, disse que trocou opiniões aprofundadas com seu homólogo chinês sobre questões importantes nas relações entre os dois países em um clima caloroso e amigável, esclarecendo a direção para o futuro da cooperação.

O líder russo salientou que o progresso das relações bilaterais possui um forte impulso interno, e a cooperação entre os dois países não tem terceiros como alvo , nem é afetada pelas mudanças geopolíticas. Ele ratificou sua confiança no futuro das relações Rússia-China.

Fonte: CMG