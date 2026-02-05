Xi Jinping e Trump conversam por telefone

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizaram uma conversa telefônica nesta quarta-feira (4).

Xi Jinping lembrou que, no ano passado, ele e Trump mantiveram uma comunicação sólida e tiveram uma reunião bem-sucedida em Busan, na Coreia do Sul, traçando a direção e o curso das relações bilaterais, o que foi bem recebido pelos povos dos dois países e pela comunidade internacional.

“No ano novo, quero trabalhar com o presidente Trump para conduzir de forma constante o gigantesco navio das relações entre a China e os EUA, superando ventos e tempestades, e buscando realizações ainda maiores e melhores”, acrescentou.

O líder chinês enfatizou que a China sempre cumpre o que promete e combina suas palavras com ações e resultados. Se os dois lados trabalharem na mesma direção, com espírito de igualdade, respeito e benefício mútuo, certamente encontrarão maneiras de resolver as preocupações um do outro. Para isso, as duas partes devem intensificar o diálogo e a comunicação, controlar adequadamente as divergências e ampliar as cooperações pragmáticas.

Xi Jinping ressaltou que a questão de Taiwan é sempre a questão mais importante nas relações China-EUA. Segundo ele, Taiwan é território da China, e a China deve salvaguardar sua própria soberania e integridade territorial, não permitindo, em hipótese alguma, qualquer tentativa de separação. Nesse sentido, o lado estadunidense deve agir com prudência ao vender armas para Taiwan.

Por sua vez, Trump disse que tanto os EUA quanto a China são grandes países, e que as relações entre os dois são o relacionamento bilateral mais importante do mundo.

Trump também afirmou que deseja ver a China ter sucesso e quer manter boas relações com o país durante seu mandato. Ao mesmo tempo, o presidente estadunidense disse que acompanha com atenção as preocupações da China em relação à questão de Taiwan.

Fonte: CMG