Xi Jinping manifesta condolências ao rei da Tailândia por inundações

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou, no dia 3, uma mensagem de condolências ao rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, pelas inundações que afetaram o sul do país.

Xi Jinping disse ter ficado chocado com as grandes perdas humanas e econômicas causadas pela calamidade e manifestou profundos pêsames às vítimas, bem como solidariedade a seus familiares e às pessoas afetadas, em nome do governo e do povo chinês.

O líder chinês salientou que a China e a Tailândia são países vizinhos amistosos e formam uma comunidade com futuro compartilhado, com uma profunda amizade entre os dois povos.

“A China está disposta a oferecer assistências dentro de seu alcance à Tailândia para ajudar os habitantes da zona afetada a conquistar o desastre e reconstruir seus lares”, ressaltou o presidente chinês.

Fonte: CMG