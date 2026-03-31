Xi Jinping pede mobilização de toda a sociedade para o plantio de árvores

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, pediu nesta segunda-feira (30) a mobilização de toda a sociedade para participar de forma ativa do reflorestamento, enfatizando que um ambiente ecológico saudável é compartilhado por todos, por isso, requer o esforço conjunto de todos.

Xi Jinping, que também é secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, fez essas declarações ao participar de uma atividade voluntária de plantio de árvores em Beijing.

O líder chinês lembrou que, desde o 18º Congresso Nacional do Partido, a China vem registrando um grande crescimento na área e nos estoques florestais, bem como uma grande diminuição nas áreas de terra desertificada e arenosa, sendo o país com o maior e mais rápido processo de arborização do mundo. O presidente afirmou que, atualmente, céu azul, terras verdes e águas limpas já são uma normalidade no país. O chefe de Estado também disse que a China promulgou recentemente o Código de Ecologia e Meio Ambiente, consolidando ainda mais a base legal para a construção de uma bela China.

Xi Jinping afirmou que este ano marca o início do 15º Plano Quinquenal (2026-2030) e o 45º aniversário da campanha nacional de plantio voluntário de árvores, e salientou que, sob a nova conjuntura, o trabalho de arborização nacional precisa focar na melhoria da qualidade, no estímulo às indústrias e no benefício ao povo, tornando realidade a coordenação entre plantio e manejo, a promoção em conjunto da ecologia e das indústrias e a coexistência entre o ser humano e a natureza.

Fonte: CMG