Xi Jinping reúne-se com presidente da Bielorússia

CGTN – O presidente da China, Xi Jinping, recebeu nesta segunda-feira (29), em Beijing, o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko.

Xi Jinping afirmou que China e Bielorrússia são verdadeiros amigos que confiam e se apoiam mutuamente, bons parceiros no desenvolvimento e na prosperidade comuns e parceiros estratégicos abrangentes sob todas as condições. A confiança política entre os dois países é tão sólida quanto uma rocha; os resultados da cooperação de alta qualidade no âmbito da Iniciativa Cinturão e Rota são expressivos; os projetos-chave de cooperação avançam de forma constante; e a coordenação multilateral tem sido altamente frutífera.

Xi Jinping enfatizou que China e Bielorrússia devem manter a comunicação estratégica, promover o desenvolvimento contínuo das relações bilaterais em alto nível e trazer ainda mais benefícios aos dois povos. A China apoia a Bielorrússia na salvaguarda da sua soberania nacional, independência e integridade territorial, bem como na escolha de um caminho de desenvolvimento adequado às suas condições nacionais.

A China está disposta a continuar oferecendo assistência, dentro das suas possibilidades, para o desenvolvimento e a construção da Bielorrússia. Também pretende trabalhar em conjunto com o país para construir uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade, colocar em prática as quatro iniciativas globais, fortalecer a coordenação e a cooperação no âmbito das Nações Unidas, da Organização de Cooperação de Shanghai e de outros mecanismos multilaterais, e atuar como uma força estabilizadora em um mundo turbulento.

Por sua vez, Lukashenko expressou total concordância com a avaliação do presidente Xi Jinping sobre as relações bilaterais. A parte bielorrussa está disposta a continuar mantendo estreita coordenação com a parte chinesa em assuntos internacionais e regionais, promovendo conjuntamente a paz, o desenvolvimento e a estabilidade no mundo e na região.

Wang Yi também participou do encontro.

Fonte: CMG