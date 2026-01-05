Xi Jinping reúne-se com primeiro-ministro da Irlanda

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu nesta segunda-feira (5), em Beijing, o primeiro-ministro da Irlanda, Micheál Martin, que está fazendo uma visita oficial à China.

Xi Jinping disse que tanto a China, quanto a Irlanda são países que amam a paz, persistem na abertura e inclusão e buscam o progresso com base na autonomia. Ele lembrou que, desde o estabelecimento da parceria estratégica de benefícios recíprocos em 2012, o comércio bilateral quadruplicou.

O líder chinês afirmou que a China quer reforçar a comunicação estratégica com a Irlanda, aprofundar a confiança política mútua, ampliar as cooperações pragmáticas, buscar mais benefícios para ambos os povos e promover o desenvolvimento das relações sino-europeias.

Xi Jinping salientou que o mundo de hoje está cheio de turbulências e as ações de intimidação unilateral estão impactando seriamente a ordem internacional. Todos os países devem respeitar o direito dos povos de outros países de escolher seus próprios caminhos de desenvolvimento, cumprir o direito internacional e os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, e os grandes países devem ser exemplares nesses aspectos, acrescentou.

Micheál Martin disse que a Irlanda e a China possuem uma amizade tradicional profunda e que a visita do presidente Xi Jinping à Irlanda em 2012 deu um forte alicerce para o desenvolvimento das relações bilaterais nos últimos anos. Ele enfatizou que seu país persiste no princípio de Uma só China e que fortalecer as cooperações com a China nos setores de comércio, investimento, ciência e tecnologia, biomedicina, energias renováveis, inteligência artificial e educação, entre outros.

O chanceler chinês, Wang Yi, esteve presente no encontro.

Fonte: CMG