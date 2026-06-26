Xi Jinping se reúne com primeiro-ministro de Bangladesh

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se nesta sexta-feira (26), em Beijing, com o primeiro-ministro de Bangladesh, Tarique Rahman, que realiza uma visita oficial à China. Os dois líderes anunciaram conjuntamente a construção de uma comunidade China-Bangladesh com futuro compartilhado na nova era, elevando as relações bilaterais a um novo patamar.

Xi Jinping afirmou que a China atribui grande importância às relações com Bangladesh e mantém uma política de boa vizinhança e amizade voltada para todo o povo bangladeshiano. Segundo ele, a China apoia Bangladesh na defesa de sua independência, soberania e integridade territorial, e se opõe à interferência externa. Xi Jinping também manifestou disposição para ampliar o intercâmbio de experiências em governança, intensificar os contatos de alto nível, aprofundar a comunicação estratégica, fortalecer a confiança política mútua e manter o apoio recíproco em questões relacionadas aos interesses fundamentais de cada país.

O presidente chinês reiterou que a China seguirá promovendo a boa vizinhança, a segurança e a prosperidade compartilhada com os países vizinhos. Também afirmou que o país está disposto a aprofundar a cooperação de alta qualidade no âmbito da Iniciativa Cinturão e Rota, reforçar o alinhamento entre as estratégias de desenvolvimento, ampliar a cooperação em áreas como economia verde e de baixo carbono, economia digital, tecnologia da informação e inteligência artificial, além de expandir os intercâmbios em saúde, cultura, educação e entre governos locais. Xi também defendeu o avanço da construção do Corredor Econômico China-Mianmar-Bangladesh para reforçar a conectividade regional.

Tarique Rahman felicitou o Partido Comunista da China pelo seu 105º aniversário e destacou a importância da China no cenário internacional. Ele reafirmou o compromisso de Bangladesh com o princípio de Uma Só China, reiterando que Taiwan é parte inalienável do território chinês. Segundo Tarique, o conceito de comunidade com futuro compartilhado para a humanidade e as quatro iniciativas globais propostas por Xi Jinping têm grande importância para a promoção da paz e do desenvolvimento mundiais, além de contribuírem para a justiça e equidade internacionais.

Wang Yi também participou do encontro.

Fonte: CMG