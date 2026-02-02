29ª Mostra de Cinema de Tiradentes chega ao fim com dois prêmios para Anistia 79

Por Andrea Trus (247) - A 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes chegou ao fim consagrando Anistia 79 como um dos destaques desta edição. O documentário, dirigido por Anita Leandro, venceu dois prêmios centrais da Mostra Olhos Livres: o Prêmio Carlos Reichenbach de Melhor Filme, concedido pelo júri oficial, e o Prêmio de Melhor Longa-Metragem pelo Júri Popular, evidenciando a forte sintonia entre a obra e o público.

Exibido na Mostra Olhos Livres, o filme foi marcado por forte impacto junto ao público, com atenção absoluta à temática proposta, que conecta imagens históricas do exílio brasileiro em 1979 a reflexões sobre memória e política no presente. A reação coletiva reforçou a potência de um trabalho que articula passado e presente ao revisitar a luta pela Anistia no Brasil a partir de imagens raras do exílio.

Anistia 79 se constrói a partir de registros filmados em Roma, em junho de 1979, durante a Conferência Internacional pela Anistia e Liberdade Democrática no Brasil, um encontro histórico de articulação da esquerda brasileira fora do país. As imagens foram registradas por Hamilton Pereira da Silva e permaneceram guardadas por décadas em arquivo. Dirigido por Anita Leandro, professora e documentarista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Anistia 79 integra uma trajetória marcada pela investigação de arquivos históricos e da memória da ditadura militar, como em Retratos de Identificação (2014). O filme tem roteiro assinado por Anita Leandro e Alice de Andrade, produção de Maria Flor Brazil e Alice de Andrade e distribuição da Embaúba Filmes.