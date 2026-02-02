29ª Mostra de Cinema de Tiradentes chega ao fim com dois prêmios para Anistia 79
Documentário de Anita Leandro se consagra em noite de encerramento da 29ª Mostra de Tiradentes.
Por Andrea Trus (247) - A 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes chegou ao fim consagrando Anistia 79 como um dos destaques desta edição. O documentário, dirigido por Anita Leandro, venceu dois prêmios centrais da Mostra Olhos Livres: o Prêmio Carlos Reichenbach de Melhor Filme, concedido pelo júri oficial, e o Prêmio de Melhor Longa-Metragem pelo Júri Popular, evidenciando a forte sintonia entre a obra e o público.
Exibido na Mostra Olhos Livres, o filme foi marcado por forte impacto junto ao público, com atenção absoluta à temática proposta, que conecta imagens históricas do exílio brasileiro em 1979 a reflexões sobre memória e política no presente. A reação coletiva reforçou a potência de um trabalho que articula passado e presente ao revisitar a luta pela Anistia no Brasil a partir de imagens raras do exílio.
Anistia 79 se constrói a partir de registros filmados em Roma, em junho de 1979, durante a Conferência Internacional pela Anistia e Liberdade Democrática no Brasil, um encontro histórico de articulação da esquerda brasileira fora do país. As imagens foram registradas por Hamilton Pereira da Silva e permaneceram guardadas por décadas em arquivo. Dirigido por Anita Leandro, professora e documentarista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Anistia 79 integra uma trajetória marcada pela investigação de arquivos históricos e da memória da ditadura militar, como em Retratos de Identificação (2014). O filme tem roteiro assinado por Anita Leandro e Alice de Andrade, produção de Maria Flor Brazil e Alice de Andrade e distribuição da Embaúba Filmes.