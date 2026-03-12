Barril de petróleo supera US$ 100 e Trump minimiza: "nós ganhamos muito dinheiro"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (12) que o aumento dos preços do petróleo pode beneficiar economicamente o país, ao comentar a volatilidade do mercado energético em meio às tensões envolvendo o Irã. A declaração foi publicada por Trump na rede social Truth Social e repercutida por veículos internacionais. Segundo ele, a posição dos Estados Unidos como maior produtor de petróleo do mundo faz com que o país se beneficie financeiramente da alta da commodity.

A avaliação ocorre em um momento de crescente instabilidade no mercado global de energia, enquanto ataques atribuídos ao Irã contra rotas marítimas aumentam as preocupações sobre possíveis interrupções no fornecimento. A Agência Internacional de Energia (AIE) alertou que o mundo pode enfrentar “a maior interrupção de oferta da história do mercado global de petróleo”.

Na publicação, Trump destacou o papel dominante dos Estados Unidos na produção de petróleo e argumentou que o aumento dos preços pode gerar ganhos econômicos para o país. “Os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo do mundo, de longe, então quando os preços do petróleo sobem, nós ganhamos muito dinheiro”, escreveu o presidente dos Estados Unidos.

Apesar de mencionar os benefícios econômicos, Trump afirmou que sua principal preocupação permanece relacionada ao programa nuclear iraniano e aos riscos geopolíticos associados à região do Oriente Médio. “Mas, de muito maior interesse e importância para mim, como presidente, é impedir que um império maligno, o Irã, tenha armas nucleares e destrua o Oriente Médio e, de fato, o mundo”, declarou.

O presidente dos Estados Unidos concluiu a mensagem reforçando sua posição em relação ao tema nuclear iraniano. “Eu nunca deixarei isso acontecer!”, acrescentou.