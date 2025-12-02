Correios suspendem contratação de empréstimo de R$ 20 bi após veto do Tesouro

247 - Os Correios suspenderam a negociação de um empréstimo de R$ 20 bilhões depois que o Tesouro Nacional recusou conceder garantia à operação. Segundo O Globo, a decisão ocorreu no Ministério da Fazenda, onde o presidente da estatal, Emmanoel Rondon, foi informado de que o Tesouro não aceitaria uma taxa superior a 120% do CDI, parâmetro utilizado em operações com aval da União.

Oferta superava limite aceito pelo Tesouro

A proposta feita por BTG Pactual, Banco do Brasil, Citibank, ABC Brasil e Safra previa juros próximos de 136% do CDI. O percentual, considerado acima dos padrões adotados para esse tipo de garantia, levou o Tesouro a rejeitar a operação. Embora o Conselho de Administração dos Correios tenha aprovado a contratação no último sábado (29), a estatal já havia alertado funcionários de que as condições financeiras ainda estavam em discussão com as instituições envolvidas.

Estatal tentará renegociar condições

Com a recusa do Tesouro, a direção dos Correios decidiu interromper o processo e buscar alternativas. A empresa pretende renegociar a taxa, apostando que a garantia da União, por reduzir o risco, deveria resultar em custos menores. A avaliação interna é a de que a operação de crédito é necessária para a reestruturação financeira, mas não pode avançar com um custo acima do limite estabelecido pelo governo, o que comprometeria a sustentabilidade da estatal.