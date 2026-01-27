Dario Durigan surge como favorito para assumir o Ministério da Fazenda

247 - O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, deve assumir o comando da pasta quando Fernando Haddad deixar o cargo. A mudança é tratada como parte do redesenho político do governo federal para o período eleitoral, já que o titular da pasta não pretende disputar eleições neste ano e deve se dedicar à campanha do presidente Lula (PT).

A informação foi divulgada nesta terça-feira (27) pela colunista Julia Duailibi, em seu blog, que detalha as articulações internas no Palácio do Planalto e no Ministério da Fazenda envolvendo a sucessão no comando da área econômica.

De acordo com a publicação, a saída de Haddad abrirá espaço para uma reorganização na cúpula do ministério. Para ocupar a função de secretário-executivo, atualmente exercida por Durigan, o nome escolhido é o de Rogério Ceron, que hoje comanda a Secretaria do Tesouro Nacional. A vaga deixada por Ceron deverá ser preenchida por um quadro técnico da própria estrutura do Tesouro.

Ainda segundo a colunista, Regis Dudena ficará responsável pela Secretaria de Reformas Econômicas, área estratégica do ministério responsável por formular e coordenar mudanças estruturais na política econômica do país.

As movimentações ocorrem em meio às conversas do presidente Lula com Fernando Haddad. Conforme relatado no blog, o chefe do Executivo tem insistido para que o atual ministro da Fazenda dispute o governo de São Paulo, o que reforça a expectativa de sua saída da pasta nos próximos meses.

Dario Durigan ocupa o cargo de secretário-executivo desde junho de 2023. Advogado de formação, ele já atuou como diretor de políticas públicas do WhatsApp antes de ingressar no governo federal. Interlocutores do Palácio do Planalto e representantes do mercado financeiro avaliam que Durigan possui um perfil técnico e conciliador, características consideradas relevantes para a condução da política econômica em um período de transição no comando do ministério.