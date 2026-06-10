Durigan cobra avanço imediato do fim da escala 6x1 em reunião do "Conselhão"

247 - O ministro da Fazenda, Dario Durigan, defendeu nesta quarta-feira (10) o avanço imediato da proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 no Brasil. A declaração foi feita durante a abertura da 7ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável (CDESS), conhecido como Conselhão, realizada no Palácio Itamaraty. As informações são da CNN Brasil.

A discussão sobre a mudança na jornada de trabalho ocorre em meio à tramitação da proposta no Senado Federal. Embora o governo demonstre interesse em acelerar o debate, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ainda não sinalizou disposição para impulsionar a pauta.

Durigan associa mudança à valorização do trabalho

Durante seu discurso, Durigan afirmou que a revisão da escala 6x1 pode contribuir para a geração de empregos, a valorização dos trabalhadores e o aumento da produtividade da economia.

"É importante a gente gerar emprego, valorizar o trabalho, valorizar o salário mínimo e abrir ganho de produtividade. Por isso, a importância da gente avançar com o fim da escala 6x1 imediatamente no país", declarou.

Segundo o ministro, o debate também envolve a necessidade de enfrentar desigualdades presentes no mercado de trabalho brasileiro. Ele observou que os trabalhadores submetidos à escala 6x1 estão, em geral, entre aqueles que recebem menores salários e enfrentam jornadas mais extensas. "Quem está na escala 6x1 são os com menor remuneração e que acumulam jornada", afirmou.

Governo destaca pressão sobre trabalhadores

Durigan também chamou atenção para a pressão enfrentada diariamente pelos trabalhadores em busca de maior eficiência e produtividade. Na avaliação do ministro, ampliar os períodos de descanso pode representar um avanço importante para a qualidade de vida da população trabalhadora. "A gente sabe da pressão que os nossos trabalhadores e as nossas trabalhadoras têm para mais eficiência, para ficar engajado de maneira contínua e ininterrupta", disse.