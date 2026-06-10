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      Durigan cobra avanço imediato do fim da escala 6x1 em reunião do "Conselhão"

      Durigan cobra avanço imediato do fim da escala 6x1 em reunião do "Conselhão"

      Ministro da Fazenda, Dario Durigan 31 de março de 2026 REUTERS/Adriano Machado (Foto: Adriano Machado / Reuters)
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      247 - O ministro da Fazenda, Dario Durigan, defendeu nesta quarta-feira (10) o avanço imediato da proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 no Brasil. A declaração foi feita durante a abertura da 7ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável (CDESS), conhecido como Conselhão, realizada no Palácio Itamaraty. As informações são da CNN Brasil.

      A discussão sobre a mudança na jornada de trabalho ocorre em meio à tramitação da proposta no Senado Federal. Embora o governo demonstre interesse em acelerar o debate, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ainda não sinalizou disposição para impulsionar a pauta.

      Durigan associa mudança à valorização do trabalho

      Durante seu discurso, Durigan afirmou que a revisão da escala 6x1 pode contribuir para a geração de empregos, a valorização dos trabalhadores e o aumento da produtividade da economia.

      "É importante a gente gerar emprego, valorizar o trabalho, valorizar o salário mínimo e abrir ganho de produtividade. Por isso, a importância da gente avançar com o fim da escala 6x1 imediatamente no país", declarou.

      Segundo o ministro, o debate também envolve a necessidade de enfrentar desigualdades presentes no mercado de trabalho brasileiro. Ele observou que os trabalhadores submetidos à escala 6x1 estão, em geral, entre aqueles que recebem menores salários e enfrentam jornadas mais extensas. "Quem está na escala 6x1 são os com menor remuneração e que acumulam jornada", afirmou.

      Governo destaca pressão sobre trabalhadores

      Durigan também chamou atenção para a pressão enfrentada diariamente pelos trabalhadores em busca de maior eficiência e produtividade. Na avaliação do ministro, ampliar os períodos de descanso pode representar um avanço importante para a qualidade de vida da população trabalhadora. "A gente sabe da pressão que os nossos trabalhadores e as nossas trabalhadoras têm para mais eficiência, para ficar engajado de maneira contínua e ininterrupta", disse.

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