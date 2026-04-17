Durigan defende transição para setores mais afetados pelo fim da escala 6x1

247 - O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira (17) que o debate sobre o fim da escala de trabalho 6x1 deve ocorrer no Congresso Nacional, em meio à discussão de diferentes propostas sobre o tema.

Atualmente, parlamentares analisam tanto um projeto de lei do governo quanto proposta de emenda à Constituição (PEC) que tratam do fim da escala 6x1.

Ainda segundo o ministro, é possível prever, na proposta, uma transição para setores que venham a sofrer maiores impactos.

"A discussão da 6x1 tem que se dar no Congresso de modo que se ouça todos os setores impactados. São cada vez menos os setores impactados. Sou muito favorável a debater e eventualmente com alguns setores ter uma transição para dar tempo de adaptação. Aqui não pode sobrar uma conta para o Tesouro, essa é minha única ponderação", disse Durigan, após reunião bilateral nos EUA.

A declaração surge em meio a propostas de alguns parlamentares para que o governo compense setores que sofram perdas maiores com a mudança na jornada.