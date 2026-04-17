Hugo Motta faz manobra regimental para acelerar votação da PEC da escala 6x1

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, utilizou uma manobra regimental para tentar acelerar a tramitação da PEC que propõe o fim da escala de trabalho 6x1, ao agendar para esta sexta-feira (17) uma sessão do plenário com apenas um item na pauta.

Após o pedido de vista na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, responsável por analisar a admissibilidade da proposta, o regimento interno estabelece o prazo de duas sessões para o término desse período.

Como houve sessão plenária na quinta-feira (16), o prazo se estende até a próxima quarta-feira (22), considerando o ponto facultativo na segunda-feira (20) e o feriado de Tiradentes na terça-feira (21). Ao longo da semana, o presidente da Câmara já havia defendido que a votação da PEC na CCJ ocorra na quarta-feira.

Na sessão desta sexta, o plenário analisa apenas um item: um projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro no que se refere à travessia de pedestres.

Paralelamente, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva defende a aprovação, em regime de urgência, de um projeto de lei que também prevê o fim da escala 6x1. O prazo final para a votação desse PL é 15 de julho.

Além disso, Motta se reúne nesta sexta-feira com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, para tratar do tema.