Esteves, do BTG, costurou a queda do tarifaço e da Magnitsky com integrantes da Casa Branca

247 – O banqueiro André Esteves, controlador do BTG Pactual, atuou diretamente junto a integrantes da Casa Branca para viabilizar a suspensão das tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros e também a retirada das sanções aplicadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky.

As informações foram reveladas pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, que detalhou a interlocução do banqueiro com o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo a coluna, Esteves se reuniu no dia 18 de novembro, uma terça-feira, com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent.

Na conversa, o banqueiro abordou o tarifaço imposto a produtos brasileiros e alertou para seus efeitos negativos não apenas sobre o Brasil, mas também sobre a economia norte-americana. De acordo com relatos feitos à coluna, Esteves afirmou a Bessent que as tarifas encareciam produtos importados e pressionavam a inflação nos Estados Unidos, afetando diretamente o consumidor local.

Dois dias após a reunião, na quinta-feira seguinte, dia 20, Donald Trump anunciou a suspensão das tarifas. Já nesta sexta-feira (12), o governo norte-americano retirou Alexandre de Moraes da lista de indivíduos sancionados com base na Lei Magnitsky.

Risco sistêmico

Ainda segundo a coluna, Esteves afirmou ao secretário do Tesouro que o Brasil vive um cenário de normalidade institucional e chamou atenção para os riscos sistêmicos que as sanções poderiam gerar ao sistema financeiro. Bancos brasileiros com operações nos Estados Unidos estariam obrigados a cumprir a Lei Magnitsky, que se aplica a empresas que transacionam em território norte-americano.

Essas instituições, no entanto, enfrentariam um impasse jurídico e institucional, já que não poderiam simplesmente encerrar contas de um ministro da Suprema Corte brasileira sem entrar em conflito direto com o STF.

Após os encontros, o banqueiro relatou o conteúdo das conversas ao presidente Lula, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministros do Supremo Tribunal Federal, segundo a coluna.

Entre as explicações levantadas para a mudança de posição do governo norte-americano está justamente o impacto inflacionário das tarifas sobre produtos brasileiros, que acabavam por elevar os preços ao consumidor nos Estados Unidos, além do risco de tensionamento institucional e financeiro envolvendo o Brasil.