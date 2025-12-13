TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Economia

      Esteves, do BTG, costurou a queda do tarifaço e da Magnitsky com integrantes da Casa Branca

      Banqueiro tratou com o governo Trump do impacto das tarifas sobre produtos brasileiros e das sanções impostas a Alexandre de Moraes pela Lei Magnitsky

      André Esteves, sócio do BTG Pactual (Foto: Divulgação)

      247 – O banqueiro André Esteves, controlador do BTG Pactual, atuou diretamente junto a integrantes da Casa Branca para viabilizar a suspensão das tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros e também a retirada das sanções aplicadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      As informações foram reveladas pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, que detalhou a interlocução do banqueiro com o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo a coluna, Esteves se reuniu no dia 18 de novembro, uma terça-feira, com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent.

      Na conversa, o banqueiro abordou o tarifaço imposto a produtos brasileiros e alertou para seus efeitos negativos não apenas sobre o Brasil, mas também sobre a economia norte-americana. De acordo com relatos feitos à coluna, Esteves afirmou a Bessent que as tarifas encareciam produtos importados e pressionavam a inflação nos Estados Unidos, afetando diretamente o consumidor local.

      Dois dias após a reunião, na quinta-feira seguinte, dia 20, Donald Trump anunciou a suspensão das tarifas. Já nesta sexta-feira (12), o governo norte-americano retirou Alexandre de Moraes da lista de indivíduos sancionados com base na Lei Magnitsky.

      Risco sistêmico

      Ainda segundo a coluna, Esteves afirmou ao secretário do Tesouro que o Brasil vive um cenário de normalidade institucional e chamou atenção para os riscos sistêmicos que as sanções poderiam gerar ao sistema financeiro. Bancos brasileiros com operações nos Estados Unidos estariam obrigados a cumprir a Lei Magnitsky, que se aplica a empresas que transacionam em território norte-americano.

      Essas instituições, no entanto, enfrentariam um impasse jurídico e institucional, já que não poderiam simplesmente encerrar contas de um ministro da Suprema Corte brasileira sem entrar em conflito direto com o STF.

      Após os encontros, o banqueiro relatou o conteúdo das conversas ao presidente Lula, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministros do Supremo Tribunal Federal, segundo a coluna.

      Entre as explicações levantadas para a mudança de posição do governo norte-americano está justamente o impacto inflacionário das tarifas sobre produtos brasileiros, que acabavam por elevar os preços ao consumidor nos Estados Unidos, além do risco de tensionamento institucional e financeiro envolvendo o Brasil.

      Artigos Relacionados

      Tags