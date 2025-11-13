EUA falam em novo "marco" nas relações comerciais com Brasil

(Reuters) - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quinta-feira, após reunião em Washington com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que o governo dos Estados Unidos deve oferecer uma resposta à proposta brasileira para as tarifas na sexta-feira ou na próxima semana.

"O secretário de Estado disse que estão examinando com toda a atenção e todo o tempo, que querem resolver rapidamente as questões bilaterais com o Brasil e que a resposta virá muito proximamente -- amanhã ou na próxima semana", disse o chanceler brasileiro a jornalistas, quando questionado sobre a reação à proposta brasileira.

"O importante é dizer que é uma demonstração do interesse do governo americano, do secretário de Estado, em solucionar todas as questões ainda pendentes na relação com o Brasil", afirmou Vieira, acrescentando que a reunião desta quinta é "um sinal" do desejo dos EUA de "dar a volta nessa página e de se aproximar do Brasil".

Pouco depois, o Departamento de Estado dos EUA disse que na reunião foi discutido um marco de reciprocidade para a relação comercial entre os dois países.

O Brasil havia encaminhado uma proposta de negociação à parte norte-americana em 4 de novembro sobre a tarifa de 50% imposta em agosto a produtos brasileiros importados pelos EUA.

QUÍMICA

A determinação para seguir com as conversas sobre as tarifas partiu dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, após uma reunião bilateral na Malásia, no fim de outubro.

Antes, no início do mesmo mês, ambos tiveram um telefonema "amistoso", o primeiro entre os dois.

As portas das negociações sobre o tema se abriram de fato em setembro, após um rápido encontro entre Lula e Trump nos bastidores da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, quando, segundo o norte-americano, tiveram uma "química excelente".

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)