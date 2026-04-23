Governo anuncia nesta quinta-feira redução de tributo sobre gasolina, diz Fazenda
Anúncio está previsto para acontecer às 17h
Reuters - O Ministério da Fazenda informou que o governo federal anunciará nesta quinta-feira medida de redução de alíquotas de PIS/Cofins incidentes sobre a gasolina para mitigar impactos da alta internacional do petróleo.
Participam do anúncio, às 17h, os ministros da Fazenda, Dario Durigan, e do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, disse a pasta.
“O anúncio complementa o esforço institucional estabelecido pela MP nº 1.345/2026 para distensionar o setor e garantir estabilidade econômica”, afirmou.