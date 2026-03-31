Governo prepara plano emergencial para conter impacto da alta do petróleo

247 - O governo federal analisa um conjunto de medidas para conter os efeitos da volatilidade internacional sobre os preços dos combustíveis no Brasil, em meio à escalada do petróleo e instabilidade geopolítica que pressiona os custos de energia e transporte no país, conforme informações do Ministério de Minas e Energia (MME).

Segundo a pasta, as propostas em estudo buscam mitigar impactos econômicos e preservar o abastecimento interno diante das oscilações do mercado global de petróleo. As iniciativas se somam a medidas já formalizadas por meio da Medida Provisória nº 1.340/2026 e dos Decretos nº 12.876 e nº 12.878.

O pacote em discussão inclui instrumentos como subvenção econômica a combustíveis, reforço na fiscalização do abastecimento e monitoramento contínuo dos preços. A estratégia tem caráter temporário e excepcional, voltada a enfrentar um choque externo que afeta diretamente os custos energéticos e logísticos no país.

O objetivo central é reduzir a pressão sobre preços de combustíveis, transporte e cadeias produtivas, garantindo o funcionamento da economia e a estabilidade no fornecimento de energia. As medidas também buscam assegurar o acesso da população aos combustíveis, sem comprometer critérios de segurança e justiça energética.

Entre os segmentos mais sensíveis está o mercado de gás liquefeito de petróleo (GLP), cuja dependência de importações gira em torno de 20%. O produto possui forte relevância social, especialmente para famílias de menor renda, o que amplia a preocupação do governo com eventuais aumentos de preços.

A estratégia em análise combina mecanismos de proteção ao mercado interno, apoio a bens essenciais e instrumentos econômicos destinados a reduzir distorções causadas pela alta internacional do petróleo. Com isso, o governo pretende amortecer os impactos imediatos sobre consumidores e setores produtivos, preservando a previsibilidade econômica e a regularidade do abastecimento no país.