Guerra de Trump no Irã leva gasolina a seu maior preço em 11 meses nos EUA

247 - Os preços da gasolina nos Estados Unidos atingiram o nível mais alto em 11 meses, alcançando média nacional de US$ 3,25 por galão, segundo levantamento divulgado pela Associação Americana de Automobilismo (AAA). O aumento recente foi de 5 centavos por galão na última atualização, consolidando uma tendência de alta impulsionada por tensões geopolíticas e interrupções no fluxo global de petróleo, relata a CNN.

O avanço expressivo nos preços ocorre em meio ao agravamento do conflito envolvendo o Irã e ao fechamento efetivo do Estreito de Ormuz, passagem estratégica por onde circula cerca de 20% do petróleo comercializado no mundo. A elevação acumulada desde sexta-feira (27) chega a 26 centavos por galão, refletindo também o impacto de ataques retaliatórios iranianos contra instalações petrolíferas de países vizinhos ricos em petróleo, como Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait e Arábia Saudita, maior exportador global da commodity.

Grande parte da alta foi registrada nos últimos três dias. O aumento de 5 centavos divulgado mais recentemente veio após uma sequência de saltos ainda mais fortes: 9 centavos na quarta-feira (4) e 11 centavos na terça-feira (3). Este último foi o maior aumento diário desde o período posterior ao furacão Katrina, em 2005.

Considerando o período recente, o avanço acumulado de cerca de 25 centavos em apenas três dias representa a maior elevação desse tipo desde março de 2022, quando o mercado global reagia às sanções impostas à Rússia após o início da operação militar na Ucrânia.

Enquanto a gasolina sobe de forma significativa, o diesel registra aumento ainda mais acelerado. Na leitura divulgada nesta quinta-feira, o preço médio do diesel subiu 12,8 centavos, atingindo US$ 4,17 por galão. Nos últimos três dias, o combustível acumula um salto de 40 centavos.

Embora poucos motoristas nos Estados Unidos utilizem veículos movidos a diesel, os efeitos da alta podem atingir consumidores nas próximas semanas. A maior parte dos caminhões de transporte de carga depende desse combustível, e muitas empresas do setor aplicam sobretaxas de combustível nas tarifas. Essas cobranças adicionais também começam a aparecer no transporte marítimo, encarecendo o custo de movimentação de mercadorias.

Com o aumento do diesel, o transporte de produtos tende a se tornar mais caro, o que pode pressionar preços ao consumidor em diferentes setores da economia.

O avanço do diesel também preocupa o setor agrícola. Muitos agricultores utilizam esse combustível em tratores e equipamentos agrícolas, justamente no momento em que se aproximam das atividades de plantio da primavera. A alta pode elevar custos de produção no campo.

Outro impacto pode ocorrer no Nordeste dos Estados Unidos, onde muitos imóveis utilizam óleo de aquecimento — produto equivalente ao diesel. Com a elevação dos preços, famílias da região podem enfrentar despesas maiores com energia doméstica.

Analistas também alertam que novas altas podem ocorrer nos próximos dias. No início das negociações desta quinta-feira, os preços no atacado da gasolina, assim como as referências internacionais West Texas Intermediate (WTI) e Brent, apresentavam nova valorização, indicando que o mercado de energia continua pressionado pelo cenário geopolítico e pela incerteza sobre o fornecimento global de petróleo.