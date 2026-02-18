Liquidações ligadas ao caso Master já custam R$ 51,8 bi ao FGC

247 - O Banco Central (BC) decretou nesta quarta-feira (18) a liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A., ampliando o alcance das medidas adotadas no âmbito do caso envolvendo o Banco Master. A decisão também incluiu a Pleno Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., elevando para oito o número de instituições atingidas pelas intervenções relacionadas ao episódio.

Segundo a CNN Brasil, com a nova decisão, o custo estimado para o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) já alcança aproximadamente R$ 51,8 bilhões, montante destinado à cobertura de investidores afetados pelas liquidações.

BC amplia lista de instituições liquidadas

A sequência de medidas teve início em novembro de 2025, quando o Banco Central determinou a liquidação do Banco Master e de outras três instituições que integravam o conglomerado. Em janeiro, a autoridade monetária anunciou a liquidação da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., nova denominação da Reag Trust.

Na mesma decisão, o Banco Master Múltiplo foi submetido ao Regime Especial de Administração Temporária (RAET). Nessa condição, a instituição permanece em operação, mas sob a gestão de um administrador nomeado pelo regulador até eventual normalização das atividades.

Ainda em janeiro, o BC decretou a liquidação do Will Bank. Em comunicado, a instituição afirmou que houve “descumprimento pela Will Financeira da grade de pagamentos com o arranjo de pagamentos Mastercard e o consequente bloqueio de sua participação nesse arranjo”. O Banco Central também mencionou o “vínculo evidenciado pelo exercício do poder de controle do Banco Master, já sob liquidação extrajudicial” ao tratar da decisão referente à Will Financeira.

Impacto bilionário sobre o Fundo Garantidor de Créditos

O maior impacto financeiro recai sobre o Banco Master, cuja liquidação representa cerca de R$ 40,6 bilhões. Somam-se R$ 6,3 bilhões relacionados ao Will Bank e R$ 4,9 bilhões envolvendo o Banco Pleno. No primeiro semestre, o FGC contava com aproximadamente R$ 122 bilhões em recursos disponíveis, segundo a reportagem.

Cronologia das intervenções desde 2025

No caso do Banco Pleno, embora a instituição não integrasse o Banco Master no momento da decisão do Banco Central, a ligação com o episódio decorre da relação entre seus controladores. O Pleno foi vendido em 2025 a Augusto Ferreira Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro.

Ao todo, estão sob liquidação extrajudicial ou medidas relacionadas as seguintes instituições: Banco Master S/A; Banco Master de Investimento S/A; Banco Letsbank S/A; Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários; CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (antiga Reag Trust); Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento; Banco Pleno S.A.; e Pleno Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.