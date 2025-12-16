Lula e Motta tentam destravar pauta econômica no Congresso

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou nesta terça-feira (16), por telefone, com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em uma tentativa de destravar a tramitação de projetos econômicos considerados prioritários pelo governo federal. O contato ocorre após semanas de desgaste na relação entre o Palácio do Planalto e a cúpula da Casa Legislativa, em meio a disputas políticas e impasses na agenda. Segundo o jornal O Globo, a conversa teve como foco a busca por um acordo para viabilizar votações estratégicas antes da análise do Orçamento, prevista para esta semana.

Articulação após semanas de atritos

Lula e Motta discutiram o alinhamento de um projeto que prevê a redução de 10% nas isenções fiscais. Dentro da equipe econômica, a proposta é considerada essencial para o cumprimento da meta fiscal, já que pode abrir uma margem de cerca de R$ 20 bilhões nas contas públicas.

Além do corte nos benefícios fiscais, a base governista defende a inclusão de outras medidas no texto, como o aumento da taxação sobre apostas esportivas, mudanças na tributação do Juro sobre Capital Próprio e ajustes na cobrança sobre fintechs. A intenção do Planalto é concluir a votação dessas iniciativas na Câmara e no Senado antes da apreciação do Orçamento.

Haddad intensifica diálogo com parlamentares

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem atuado diretamente nas negociações com o Congresso. Nesta terça-feira, ele esteve na Câmara para uma reunião com Hugo Motta e com o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator do projeto que revisa as isenções fiscais. Haddad também participou de encontros com Lula e Motta no último domingo (14), reforçando a articulação política. Líderes governistas afirmam que o ministro intensificou o diálogo com a cúpula da Câmara para garantir a votação das matérias consideradas prioritárias ainda neste ano.

Reforma tributária e agenda de segurança

Além do projeto que trata das isenções, o governo busca concluir a votação da regulamentação da reforma tributária, que estabelece o funcionamento do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), tributo que substituirá impostos estaduais e municipais.

Na conversa, Lula e Motta também trataram da pauta da segurança pública. A Câmara deverá analisar, no próximo ano, a Proposta de Emenda à Constituição da Segurança e o projeto de lei conhecido como Antifacção, ambos inseridos em um contexto de disputa entre a base governista e a oposição.

O diálogo ocorre após lideranças do centrão avaliarem, nos últimos dias, que o ambiente político tensionado dificultaria a apreciação de projetos relevantes antes do recesso parlamentar, que começa oficialmente no dia 23.