Mercado volta a reduzir projeção da inflação para 2026

247 - A expectativa do mercado financeiro para a inflação oficial em 2026 voltou a recuar, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (18). A mediana das projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu pela sexta semana consecutiva, indicando um movimento gradual de desaceleração inflacionária, de acordo com o Relatório Focus, publicado pelo Banco Central do Brasil.

IPCA registra sexta queda consecutiva

Para 2026, a projeção do IPCA passou de 3,97% na semana anterior para 3,95%. Trata-se da sexta redução seguida nas estimativas. Em 2027, a previsão foi mantida em 3,80%, patamar que permanece inalterado há 15 semanas. Para 2028, a estimativa segue em 3,50%, estável pelo mesmo período. Já em 2029, a mediana também é de 3,50%, mantida há 24 semanas consecutivas.

IGP-M e preços administrados

O IGP-M, índice utilizado em contratos de aluguel, teve a projeção para 2026 reduzida de 3,90% para 3,86%, registrando a segunda queda consecutiva. Para 2027, houve leve alta, de 3,99% para 4,00%. Em 2028, a estimativa permanece em 3,85%, estável há 11 semanas. Para 2029, a projeção subiu de 3,70% para 3,76%, marcando a primeira elevação após um período de estabilidade.

No caso dos preços administrados, a expectativa para 2026 avançou de 3,69% para 3,76%, interrompendo quatro semanas de recuo. Para 2027, a projeção segue em 3,71%, estável há seis semanas. Em 2028 e 2029, as estimativas permanecem em 3,50%, mantidas há 12 e 31 semanas, respectivamente.

PIB mantém ritmo projetado

A previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 foi mantida em 1,80% pela décima semana consecutiva. Para 2027, o mercado também projeta crescimento de 1,80%, sem alterações há sete semanas. Em 2028, a estimativa segue em 2,00%, estável há 101 semanas. Já para 2029, a projeção permanece em 2,00%, repetida há 48 semanas consecutivas.

Dólar segue estável em R$ 5,50

A expectativa para o câmbio ao fim de 2026 continua em R$ 5,50, nível mantido há 18 semanas. Para 2027, a projeção também está em R$ 5,50, estável há duas semanas. Em 2028, a mediana foi mantida em R$ 5,50 após oscilações anteriores. Já para 2029, a estimativa recuou de R$ 5,57, há quatro semanas, para R$ 5,51, representando a primeira queda após um período de estabilidade.

Selic permanece em 12,25%

A projeção para a taxa Selic ao fim de 2026 foi mantida em 12,25% ao ano pela oitava semana consecutiva. Para 2027, a expectativa segue em 10,50%, estável há 53 semanas. Em 2028, a estimativa permanece em 10,00%, mantida pela quarta semana seguida. Já para 2029, a projeção continua em 9,50%, sem alterações há 16 semanas consecutivas.