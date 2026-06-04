Petróleo cai com trégua no Líbano e tensão no Irã

247 - Os preços internacionais do petróleo recuaram nesta quinta-feira (4), com o mercado reagindo ao anúncio de uma nova trégua no Líbano, em meio à persistência das tensões entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio. O movimento atingiu os contratos futuros do brent e do WTI, principais referências globais do setor, enquanto investidores acompanham os desdobramentos do cessar-fogo entre Israel e Líbano e os riscos geopolíticos ligados a Teerã.

Por volta das 8h40, no horário de Brasília, o contrato futuro para julho do petróleo WTI, referência do mercado norte-americano, caía 2,28%, negociado a US$ 93,83 por barril. No mesmo horário, o contrato futuro para agosto do brent, referência internacional, recuava 2,48%, cotado a US$ 95,38 por barril.

A queda desta quinta-feira ocorre após uma sessão de alta na quarta-feira (3), quando o petróleo avançou em meio ao aumento da percepção de risco no Oriente Médio. Na véspera, o barril do WTI fechou com ganho de 2,4%, a US$ 96,02, enquanto o brent subiu 1,89%, encerrando o dia a US$ 97,81.

Cessar-fogo no Líbano reduz pressão sobre o mercado

O recuo nos preços ocorre após o governo dos Estados Unidos anunciar um novo cessar-fogo no Líbano, em um momento de avanço das operações israelenses no país. Segundo a diplomacia norte-americana, a trégua foi pactuada após uma reunião trilateral com representantes dos Estados Unidos, de Israel e do Líbano.

O Hezbollah, principal ator do conflito atual com Israel, não foi citado no comunicado e também não havia se pronunciado sobre o acordo até o momento da publicação. A trégua prevê o deslocamento de combatentes do grupo xiita de áreas do sul do Líbano.

A expectativa é que as Forças Armadas Libanesas passem a controlar regiões onde Hezbollah e Israel vêm se enfrentando. O objetivo declarado é criar zonas seguras sem a presença de nenhum dos lados diretamente envolvidos nos combates.

“Essas medidas permitirão avançar rumo a um acordo abrangente de paz e segurança”, afirmou o comunicado divulgado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos.

Hezbollah e Israel mantiveram confrontos no sul libanês

Desde o início da guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, o Hezbollah passou a atacar pontos do território israelense e posições ocupadas por Israel no Líbano. Em resposta, as Forças de Defesa de Israel iniciaram operações contra o país vizinho, com foco em atingir a organização xiita, que mantém forte presença política no Líbano.

Um cessar-fogo anterior havia sido firmado em 16 de abril, no mesmo período em que Estados Unidos e Irã chegaram a uma trégua. O acordo foi prorrogado por mais 45 dias em maio, mas, segundo o texto original, nunca foi efetivamente cumprido por Israel e pelo Hezbollah.

O fim das hostilidades em território libanês aparece como uma condição imposta pelo Irã nas recentes tentativas de negociação com os Estados Unidos. Por isso, qualquer sinal de alívio no Líbano tende a influenciar diretamente a percepção dos mercados sobre riscos de oferta e instabilidade regional.

Tensão entre EUA e Irã segue no radar dos investidores

Apesar do impacto da nova trégua no Líbano, o conflito entre Estados Unidos e Irã continua sendo acompanhado pelos mercados globais. A mídia estatal iraniana informou, na terça-feira (3), que o Irã atacou um centro de comando e controle militar dos Estados Unidos enquanto uma embarcação norte-americana se aproximava das águas territoriais iranianas no Golfo de Omã.

Em publicação nas redes sociais, o Irã alegou que a ação ocorreu após medidas “agressivas e violações das normas que o Estreito de Ormuz por parte dos EUA”. O trecho foi citado no texto original dessa forma.

No X, o exército dos Estados Unidos negou a versão iraniana e afirmou: “O Irã afirmou hoje que não atacou o terminal de passageiros no Aeroporto Internacional de Kuwait e que os danos foram causados, em vez disso, por um interceptor de mísseis dos EUA. Totalmente falso!”.

Os Estados Unidos confirmaram, por outro lado, que o Irã realizou um ataque com drones contra o aeroporto civil da região. A combinação entre trégua parcial no Líbano e incerteza envolvendo Teerã mantém o petróleo sensível aos sinais diplomáticos e militares no Oriente Médio.