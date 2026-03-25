Petróleo recua 2% com Irã ainda avaliando proposta de paz dos EUA

Reuters - Os preços do petróleo caíram cerca de 2% nesta quarta-feira, depois de reduzirem as perdas mais profundas no início do pregão, enquanto o Irã analisava uma proposta dos Estados Unidos para acabar com a guerra que interrompeu os fluxos globais de energia do Golfo Pérsico.

Os contratos futuros do Brent caíram US$2,27, ou 2,2%, para fechar a US$102,22 por barril, enquanto os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA caíram US$2,03, ou 2,2%, para fechar a US$90,32. No início da sessão, os futuros do Brent caíram até 7%.

O Irã ainda está analisando uma proposta dos EUA para acabar com a guerra no Golfo, apesar de uma resposta inicial negativa, disse uma autoridade iraniana sênior à Reuters nesta quarta-feira, indicando que Teerã até agora não a rejeitou completamente.

O presidente dos EUA, Donald Trump, atingirá o Irã com mais força se Teerã não aceitar que o país foi "derrotado militarmente", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Publicamente, as autoridades iranianas desprezaram a perspectiva de qualquer negociação com o governo Trump. Mas um aparente atraso na entrega de uma resposta formal ao Paquistão, que entregou uma proposta de 15 pontos em nome de Washington, pareceu sinalizar que pelo menos algumas figuras em Teerã podem estar considerando a possibilidade.

"O complexo (petrolífero) continuará a ziguezaguear nas manchetes sobre a guerra do Irã, à medida que a Casa Branca tenta dar destaque às negociações em andamento, enquanto a recusa do Irã em reconhecer qualquer progresso nas discussões impedirá muito acompanhamento negativo", disseram analistas da empresa de consultoria em energia Ritterbusch and Associates em uma nota.

As oscilações extremas de preços nas últimas semanas aumentaram a volatilidade histórica dos dois índices de referência do petróleo, com base em uma medição real de 30 dias de fechamento, para seus níveis mais altos desde abril de 2022.

(Reportagem de Scott DiSavino em Nova York, Seher Dareen em Londres, Yuka Obayashi em Tóquio e Trixie Yap em Cingapura)