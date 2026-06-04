Petróleo recua com expectativa de acordo envolvendo a guerra entre EUA e Irã

Reuters - Os preços do petróleo caíram perto de 3% nesta quinta-feira, com a esperança entre investidores de que a guerra dos EUA e Israel contra o Irã termine, o que poderia reabrir o Estreito de Ormuz, após um acordo de cessar-fogo entre Israel e Líbano.

Israel e Líbano disseram na noite de quarta-feira que concordaram em implementar um cessar-fogo, aumentando as esperanças de um acordo entre Washington e Teerã. O Irã condicionou qualquer acordo, em parte, ao fim dos combates entre Israel e o Hezbollah, um grupo alinhado ao Irã no Líbano.

Os contratos futuros do Brent caíram US$ 2,78, ou 2,84%, a US$ 95,03, enquanto o petróleo bruto dos EUA (WTI) recuou US$ 2,98, ou 3,1%, a US$ 93,04.

"Mais uma vez, o mercado está dando crédito total às esperanças de uma resolução aqui e as preocupações com os suprimentos simplesmente não estão sendo registradas no mercado", disse John Kilduff, sócio da Again Capital.

Os dois contratos subiram aproximadamente 2% na quarta-feira, após novas hostilidades no Oriente Médio, incluindo ataques iranianos ao Kuweit e ataques militares dos EUA perto do estreito.

"Os futuros do petróleo estão revertendo os ganhos de ontem e mais um pouco com a notícia de que Israel e Líbano entraram em um acordo de paz, o que deve permitir que as negociações de paz entre os EUA e o Irã continuem", disse Dennis Kissler, vice-presidente sênior de negociações do BOK Financial.

"O tráfego marítimo no Estreito de Ormuz continua quase parado; no entanto, o reposicionamento de alguns navios mostra que eles estão se aproximando do Golfo Pérsico, o que pode ser um sinal de uma abertura esperada mais cedo ou mais tarde", acrescentou Kissler.

A Câmara dos Deputados dos EUA, liderada pelos republicanos, aprovou uma resolução na quarta-feira para impedir Trump de continuar a guerra contra o Irã. Para entrar em vigor, a resolução precisaria da aprovação do Senado e de maiorias de dois terços em ambas as câmaras para anular um veto quase certo de Trump.

A Opep espera um crescimento robusto da demanda de petróleo e não está alterando suas estimativas, disse o secretário-geral Haitham Al Ghais na quinta-feira no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, apesar do conflito no Oriente Médio e do fechamento do Estreito de Ormuz.

(Reportagem adicional de Ahmad Ghaddar em Londres, Helen Clark, Sam Li e Lewis Jackson)