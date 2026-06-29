Petróleo sobe com tensão entre EUA e Irã no radar

Reuters - Os preços do petróleo fecharam em alta de mais de 1% nesta segunda-feira, depois que os ataques entre os Estados Unidos e o Irã destacaram a fragilidade do acordo de paz provisório entre os dois países, enquanto as esperanças cautelosas de uma recuperação contínua do transporte de energia pelo Estreito de Ormuz limitaram os ganhos.

Espera-se que as equipes técnicas do Irã e dos EUA, que trabalham na implementação de um acordo de paz provisório, se reúnam em Doha nos próximos dias, informou uma fonte à Reuters nesta segunda-feira, depois que os ataques recíprocos do fim de semana ameaçaram comprometer o acordo.

Os futuros do petróleo Brent fecharam com alta de US$1,16, ou 1,61%, a US$73,15 o barril. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos subiu US$1,52, ou 2,2%, para US$70,75.

O petróleo Brent caiu 10,6% na semana passada, registrando a terceira queda semanal consecutiva, depois que os embarques de petróleo pelo estreito atingiram o nível mais alto desde o início da guerra dos EUA e de Israel contra o Irã, no final de fevereiro.

Especialistas iranianos e omanis iniciarão negociações sobre a redefinição das rotas de trânsito pelo Estreito de Ormuz nos próximos dias, disse o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, à TV estatal nesta segunda-feira, acrescentando que seu país tentará impedir a passagem de embarcações fora das rotas definidas.

As exportações de petróleo do Golfo Pérsico estão se recuperando rapidamente, atingindo pelo menos 75% dos níveis pré-guerra, afirmaram analistas da Gelber & Associates em uma nota divulgada nesta segunda-feira.

No entanto, os analistas alertaram que o tráfego pelo estreito está longe de estar totalmente recuperado, o que contribui para manter os preços um pouco elevados.

(Reportagem de Georgina McCartney em Houston e Alex Lawler; Reportagem adicional de Florence Tan e Sudarshan Varadhan)