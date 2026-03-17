Preço do petróleo sobe 3% com tensão no Oriente Médio após ataques do Irã

Reuters - Os preços do petróleo subiram mais de 3% nesta terça-feira, com os novos ataques iranianos aos Emirados Árabes Unidos aumentando as preocupações sobre o agravamento das perspectivas para a oferta global, caso não haja uma solução rápida para a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, agora em sua terceira semana.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram US$3,21, ou 3,2%, para fechar a US$103,42 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos subiu US$2,71, ou 2,9%, para fechar a US$96,21.

A guerra do Irã não mostra sinais de diminuir. Embora os futuros do petróleo não tenham repetido o breve aumento de quase US$120 por barril do início do mês, os ataques às instalações de petróleo pelo Irã e a contínua interrupção do transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz - uma porta de entrada vital para cerca de 20% do comércio mundial de petróleo e gás natural liquefeito - fazem com que os investidores se preparem para o comprometimento de longo prazo do fornecimento, o que poderia manter os preços elevados.

"Os riscos permanecem gritantes: basta que uma milícia iraniana dispare um míssil ou coloque uma mina em um navio-tanque que esteja passando para reacender toda a situação", disse o analista de mercado da IG, Tony Sycamore, em uma nota.

O Irã voltou a atacar os Emirados Árabes Unidos nesta terça-feira, fazendo com que o carregamento de petróleo no porto de Fujairah fosse interrompido, pelo menos parcialmente, depois que o terceiro ataque em quatro dias provocou um incêndio no terminal de exportação. Fujairah, localizada no Golfo de Omã, fora do Estreito de Ormuz, é um ponto de saída essencial para volumes de petróleo equivalentes a cerca de 1% da demanda global.

O fechamento efetivo do estreito forçou os Emirados Árabes Unidos, o terceiro maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a reduzir sua produção em mais da metade, disseram duas fontes à Reuters.

As referências do petróleo do Oriente Médio subiram para níveis recordes, tornando-se o petróleo mais caro do mundo, com os comerciantes culpando o aumento de preços pela redução da oferta disponível para entrega.

(Reportagem de Stephanie Kelly em Londres e Anushree Mukherjee em Bengaluru)