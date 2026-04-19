Preços do petróleo sobem após crise entre EUA e Irã

247 - A escalada das tensões no Oriente Médio impulsionou os valores do petróleo no mercado internacional após restrições no tráfego marítimo no Estreito de Ormuz. De acordo com informações publicadas pelo Portal G1, os preços registraram forte alta na noite deste domingo (19). Por volta das 20h35, o barril do tipo WTI, referência nos Estados Unidos, avançava 7,2% e alcançava US$ 88,57. Já o Brent, referência internacional, subia 6,8%, chegando a US$ 96,58.

A valorização ocorreu após o bloqueio da passagem de navios petroleiros na região estratégica, o que afetou diretamente o fluxo de exportação de petróleo. O Estreito de Ormuz concentra uma das principais rotas de transporte de energia do mundo, o que amplia o impacto de qualquer interrupção.

Situado entre o Irã e Omã, o Estreito de Ormuz faz a ligação entre o Golfo Pérsico, o Golfo de Omã e o Mar Arábico. A rota marítima responde pelo escoamento de aproximadamente 20% de todo o petróleo comercializado globalmente, segundo dados oficiais.

A região tem papel estratégico para países integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), como Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos, Iraque e Kuwait, que dependem do trajeto para enviar grande parte de sua produção, sobretudo para mercados asiáticos. Embarcações com destino à Europa e às Américas também utilizam esse corredor marítimo.

Impasse

Na sexta-feira (17), o governo iraniano anunciou a reabertura da rota para navegação comercial. No dia seguinte, o país recuou da decisão após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que mantém o bloqueio naval contra portos iranianos.

Neste domingo (19), Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, afirmou que forças americanas apreenderam um cargueiro de bandeira iraniana que tentou atravessar a área sob restrição. O episódio elevou o nível de tensão na região.

O Comando Militar do Irã reagiu à ação e classificou a operação como “pirataria”, além de prometer resposta. A troca de acusações intensifica o cenário de confronto e amplia os riscos para o comércio internacional.

Origem do conflito

Os Estados Unidos iniciaram ataques contra o Irã em 28 de fevereiro, após alegarem que o país desenvolvia iniciativas relacionadas a armas nucleares. A Organização das Nações Unidas (ONU) negou que o governo iraniano tenha intenção de utilizar esse tipo de armamento.

O impasse mantém o mercado em alerta e reforça a sensibilidade dos preços do petróleo diante de conflitos geopolíticos em regiões estratégicas para o abastecimento global.