STF conclui acareação entre Vorcaro e ex-presidente do BRB
Diretor do Banco Central foi dispensado
247 - A acareação o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa, foi concluída na noite desta terça-feira (30). O diretor do Banco Central Ailton de Aquino Santos foi dispensado.
A Polícia Federal colheu depoimentos, a acareação foi conduzida no gabinete do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), e já foi encerrada, informou a comunicação do STF.