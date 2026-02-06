TCU encerra apuração sobre conduta do BC no caso Master

247 - A área técnica do TCU (Tribunal de Contas da União) concluiu a inspeção que apura a conduta do Banco Central no processo de liquidação do Banco Master. O trabalho foi finalizado cerca de 20 dias após o início da análise da documentação relacionada ao caso. Segundo a coluna Brasília Hoje, da Folha de São Paulo, o relatório técnico produzido pela corte de contas será encaminhado ao ministro Jhonatan de Jesus, responsável por determinar a inspeção e que agora deverá decidir quais medidas serão tomadas.

Relatório técnico será enviado ao ministro relator

Com a conclusão da inspeção, o ministro Jhonatan de Jesus deverá receber o documento preparado pelos técnicos do tribunal. A partir das análises reunidas no relatório, caberá ao relator definir se haverá algum encaminhamento adicional em relação à atuação do Banco Central no caso. A tendência é que o ministro apresente parecer favorável à conduta do Banco Central no processo de liquidação.

Inspeção analisou conduta do BC em diferentes gestões

A inspeção teve início na primeira quinzena de janeiro e foi conduzida por três técnicos do TCU. O foco principal do trabalho foi examinar a documentação que embasou a decisão do Banco Central. Além disso, a análise incluiu a atuação da autoridade monetária em relação ao Banco Master desde a gestão de Roberto Campos Neto, que antecedeu Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central.

Liquidação foi decretada após banco ser considerado irrecuperável

O Banco Central decretou a liquidação do Banco Master em 18 de novembro do ano passado, após considerar que a instituição era irrecuperável. A medida marcou o encerramento das atividades do banco no sistema financeiro.

Daniel Vorcaro ocorreu no mesmo dia da liquidação

Ainda em 18 de novembro, o controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso em uma operação da Polícia Federal. A investigação apura uma fraude de R$ 12 bilhões envolvendo carteiras falsas. Atualmente Vorcaro está em prisão domiciliar.