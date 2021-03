Tucano que encareceu diesel, gasolina e gás de cozinha, Pedro Parente agora defende subsídio só para os caminhoneiros

247 – O tucano Pedro Parente, que foi indicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para presidir a Petrobrás após o golpe de 2016, dando o início ao desmonte da estatal, à entrega de blocos do pré-sal e à política de preços que elevou os preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, transferindo renda dos brasileiros para os acionistas internacionais da empresa, agora defende que o governo crie um subsídio para os caminhoneiros.

“Como um cartão de caminhoneiro, o que certamente é algo complexo, mas é certamente melhor do que abrir mão de receita pública, beneficiando os consumidores em geral de diesel e de gasolina”, disse ele, em entrevista ao Valor. Ou seja: Parente propõe que caminhoneiros sejam protegidos de sua política e que a conta dos lucros dos acionistas privados seja paga por motoristas e por quem consome gás de cozinha.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.