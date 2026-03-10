BNDES anuncia apoio a ações contra violência e estímulo ao empreendedorismo feminino

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) promove, na quinta-feira (12), um evento voltado à equidade de gênero e ao fortalecimento de políticas de apoio às mulheres. A iniciativa inclui o anúncio de ações de enfrentamento à violência contra mulheres e programas de incentivo ao empreendedorismo feminino. A atividade será realizada na sede do banco, no centro do Rio de Janeiro.

As informações foram divulgadas pelo próprio BNDES, responsável pela organização do encontro intitulado “O BNDES na luta com elas: equidade de gênero e desenvolvimento”, realizado em referência ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.

A abertura do evento contará com a presença do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, além das diretoras Tereza Campello, responsável pela área Socioambiental, e Helena Tenorio, diretora de Pessoas, Tecnologia da Informação e Operações. Durante a programação, a instituição apresentará um balanço das principais iniciativas relacionadas à agenda de gênero desenvolvidas pelo banco.

Segundo a programação oficial, o encontro também pretende ampliar o debate sobre participação feminina em diferentes áreas da sociedade, incluindo o serviço público e o esporte de alto rendimento.

Entre as atividades previstas, haverá um painel dedicado à participação feminina em concursos públicos, mediado pela diretora Helena Tenorio. O objetivo é discutir avanços e desafios para ampliar a presença de mulheres em carreiras públicas.

Outro destaque da programação será a mesa sobre experiências de atletas mulheres no judô, com moderação da gerente de comunicação da Confederação Brasileira de Judô, Camila Dantas. O debate contará com a participação das judocas Rafaela Silva e Jéssica Pereira, ambas patrocinadas pelo BNDES, que compartilharão suas trajetórias no esporte.

Além das discussões, o banco apresentará iniciativas voltadas ao fortalecimento da agenda institucional de gênero, com foco em políticas que incentivem maior igualdade de oportunidades e apoio a projetos liderados por mulheres.

Programação do evento

10h – Abertura: presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e as diretoras Tereza Campello e Helena Tenorio

presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e as diretoras Tereza Campello e Helena Tenorio 10h45 – Participação feminina em concursos públicos | Moderação: Helena Tenorio

| Moderação: Helena Tenorio 11h30 – Experiências de atletas mulheres no judô | Moderação: Camila Dantas, com participação de Rafaela Silva e Jéssica Pereira

