Sebrae premia projetos que fortalecem empreendedorismo em municípios de Pernambuco

247 - O Sebrae em Pernambuco anunciou, nesta terça-feira (28), os vencedores da etapa estadual da 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE). A informação foi divulgada pela Agência Sebrae de Notícias. A cerimônia ocorreu durante o 9º Congresso Pernambucano de Municípios, realizado no Recife Expo Center, reunindo gestores públicos de diversas regiões.

As prefeituras vencedoras em nove categorias representarão Pernambuco na etapa nacional do prêmio, marcada para 18 de maio, em Brasília. Ao todo, a edição registrou 115 projetos inscritos, oriundos de mais de 80 municípios, evidenciando a ampliação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios e à geração de renda local.

Segundo o superintendente do Sebrae/PE, Murilo Guerra, a premiação reforça a importância da atuação conjunta entre a instituição e os gestores municipais. “O Sebrae busca, com esse prêmio, reconhecer gestores municipais comprometidos com o desenvolvimento local, que se juntam à instituição na execução de ações estratégicas. Esses parceiros são fundamentais para que o Sebrae consiga ampliar sua atuação e gerar impacto real nos territórios. Ao final, os grandes vencedores são a população, que se beneficiam de projetos mais estruturados, eficientes e transformadores”, afirmou.

A gerente de Políticas Públicas do Sebrae/PE, Priscila Lapa, destacou o crescimento da iniciativa. “Estamos vivendo a maior edição da história do prêmio em Pernambuco, com mais de 115 iniciativas inscritas. Isso demonstra o poder que a gestão municipal tem de impulsionar o desenvolvimento dos territórios. O prêmio deixa um legado importante: mostra que é possível entregar resultados diferentes e melhores, e que o empreendedorismo pode ser encarado como uma estratégia de gestão pública”, declarou.

A premiação integrou a programação do congresso promovido pela Amupe. O presidente da entidade e prefeito de Aliança, Pedro Freitas, ressaltou a relevância da parceria institucional. “Ficamos muito felizes com essa aproximação, em ter o Sebrae ao nosso lado e caminhar de mãos dadas – não apenas aqui, mas em uma parceria contínua, atuando lado a lado nos municípios. Os 184 municípios de Pernambuco podem se inspirar, adaptar esse modelo e levá-lo para suas realidades”, pontuou.

Projetos premiados destacam inovação e impacto local

Os projetos vencedores abrangem áreas como turismo, inclusão socioprodutiva, empreendedorismo rural e inovação na gestão pública. As iniciativas mostram como políticas municipais estruturadas podem gerar efeitos diretos na economia e na qualidade de vida da população.

Na categoria Compras Governamentais, o Recife venceu com o projeto “GO MEIO GO MEI”, que conecta microempreendedores a serviços públicos de até R$ 5 mil por meio de plataforma digital, ampliando oportunidades e formalização.

Em Empreendedorismo na Escola, Santa Maria da Boa Vista foi destaque com o projeto “Jovens de Impacto”, que transforma bananas descartadas em produtos comercializáveis, unindo educação empreendedora e sustentabilidade.

Na categoria Empreendedorismo Rural, São José do Egito venceu com “Raízes que alimentam”, iniciativa voltada ao fortalecimento da agricultura familiar, com impacto direto na renda de cerca de 700 agricultores.

O Cabo de Santo Agostinho foi premiado em Gestão Inovadora com o “Programa Saúde em Casa”, que garante entrega domiciliar de medicamentos, ampliando o acesso à assistência farmacêutica.

Já Arcoverde venceu em Inclusão Socioprodutiva com o “Alimenta Arcoverde”, iniciativa que assegura refeições diárias a cerca de 800 pessoas e fortalece a agricultura familiar.

Na categoria Sala do Empreendedor, Serra Talhada foi reconhecida pela “Sala Diamante”, referência em apoio a pequenos negócios e inclusão produtiva.

Em Simplificação, Ipojuca venceu com a “Rede Ipojuca”, plataforma digital que integra serviços públicos e amplia o acesso da população.

Na área de Sustentabilidade e Meio Ambiente, novamente Serra Talhada se destacou com o “Recicla+”, voltado à coleta seletiva e inclusão social de trabalhadores.

Por fim, Araripina venceu em Turismo e Identidade Territorial com o projeto “Turismo que Empreende e Transforma”, que impulsionou a formalização de empreendedores e fortaleceu o setor turístico local.

O conjunto das iniciativas reforça o papel das administrações municipais na criação de ambientes favoráveis aos negócios, com foco em microempreendedores, agricultores familiares e economia solidária.