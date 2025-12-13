“O recado da direita com a dosimetria é claro: 'vale à pena tentar um golpe'”, diz João Cezar de Castro Rocha

247 - O professor da UERJ João Cezar de Castro Rocha avaliou, em entrevista à TV 247, que a chamada anistia aos golpistas do 8/1 representa um recuo grave na punição de envolvidos na tentativa de golpe de estado, em meio ao avanço do projeto de lei (PL) da dosimetria no Congresso.

Segundo o analista, a proposta do relator, deputado Paulinho da Força, não absolve os condenados, mas esvazia o peso das sentenças ao concentrar a punição apenas no crime mais grave, reduzindo de forma drástica o tempo de prisão.

Castro Rocha vê a proposta de dosimetria como inconstitucional e "cinismo" da direita. O efeito político da possível aprovação da medida pelo Congresso, segundo João Cezar, é o de "normalizar ataques à democracia". Assista: