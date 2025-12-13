“O recado da direita com a dosimetria é claro: 'vale à pena tentar um golpe'”, diz João Cezar de Castro Rocha
Para o professor, o PL da dosimetria envia uma mensagem perigosa aos extremistas de direita que ameaçam a democracia. Assista à entrevista na TV 247
247 - O professor da UERJ João Cezar de Castro Rocha avaliou, em entrevista à TV 247, que a chamada anistia aos golpistas do 8/1 representa um recuo grave na punição de envolvidos na tentativa de golpe de estado, em meio ao avanço do projeto de lei (PL) da dosimetria no Congresso.
Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025
Segundo o analista, a proposta do relator, deputado Paulinho da Força, não absolve os condenados, mas esvazia o peso das sentenças ao concentrar a punição apenas no crime mais grave, reduzindo de forma drástica o tempo de prisão.
Castro Rocha vê a proposta de dosimetria como inconstitucional e "cinismo" da direita. O efeito político da possível aprovação da medida pelo Congresso, segundo João Cezar, é o de "normalizar ataques à democracia". Assista: