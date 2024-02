Repórter denuncia mascote do Inter por importunação sexual

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A repórter Gisele Kümpel, jornalista do Canal Monumental, que registrou um boletim de ocorrência por importunação sexual contra o intérprete do mascote do Internacional, afirma estar sofrendo ataques nas redes sociais desde que denunciou o caso, no domingo (26). Ela denunciou ter sido abraçada e beijada sem consentimento durante o clássico Grenal.

Gisele falou ao portal G1 sobre ter deixado de acessar as redes sociais por conta do "ódio" e da "grenalização", ou seja, quando o assunto acaba desvirtuado em razão da rivalidade entre a dupla Grenal.

continua após o anúncio

"É muito ruim quando as pessoas começam a duvidar, porque tu começa a se questionar: 'nossa, será que eu exagerei?'. Mas tem que pensar: 'não, eu não exagerei'. Eu tenho duas filhas, uma de 12 e uma de 10 [anos]. Eu não posso, simplesmente, me calar e deixar que isso, daqui a pouco, aconteça com elas", diz.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: