13 de maio e a dívida histórica do Brasil: a Lei Áurea libertou os escravizados, mas o país ainda não concluiu a abolição

247 – O 13 de maio de 1888 entrou para a história como o dia em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. O país se tornava a última nação das Américas a extinguir formalmente um sistema que submeteu milhões de africanos e seus descendentes a mais de três séculos de violência, exploração econômica e desumanização. A data, no entanto, permanece cercada de disputas históricas e políticas: ao mesmo tempo em que simboliza o fim jurídico da escravidão, também expõe uma profunda dívida histórica do Estado brasileiro com a população negra.

A Lei Áurea tinha apenas dois artigos e não previa qualquer política de reparação, inclusão social ou distribuição de terras para os libertos. Após a assinatura da lei, homens e mulheres negros foram lançados à própria sorte em uma sociedade profundamente racista, sem acesso à educação, moradia, emprego digno ou cidadania plena. Para historiadores e movimentos sociais, o Brasil aboliu oficialmente a escravidão, mas jamais realizou uma verdadeira integração social da população negra.

A escravidão foi a base econômica do Brasil durante mais de 300 anos. Milhões de africanos foram sequestrados de seus territórios e transportados em condições desumanas para trabalhar em lavouras, minas e atividades urbanas. O país recebeu cerca de 40% de todos os africanos escravizados enviados às Américas, segundo estimativas históricas. A riqueza acumulada durante o período colonial e imperial foi construída sobre trabalho forçado, violência e expropriação.

A assinatura da Lei Áurea foi resultado de décadas de resistência negra, revoltas populares, pressão do movimento abolicionista e mudanças econômicas e políticas internacionais. Quilombos, insurreições urbanas, fugas em massa e organizações negras tiveram papel decisivo na crise do sistema escravista. A narrativa que atribui exclusivamente à monarquia o mérito pela abolição é contestada por pesquisadores, que destacam o protagonismo dos próprios negros escravizados na luta pela liberdade.

A falsa liberdade sem reparação

O fim da escravidão não significou inclusão econômica. Ao contrário: muitos libertos foram expulsos das fazendas, marginalizados nas cidades e impedidos de acessar direitos básicos. Enquanto ex-escravizados sobreviviam sem apoio estatal, o governo brasileiro incentivava políticas de imigração europeia financiadas pelo Estado, numa tentativa explícita de “embranquecer” a população brasileira.

A ausência de políticas reparatórias criou um ciclo histórico de exclusão que atravessa gerações. Indicadores sociais mostram que a população negra segue sendo maioria entre os pobres, desempregados, moradores de periferias e vítimas da violência estatal.

Dados recentes do IBGE revelam que negros e pardos recebem salários menores, possuem menor acesso ao ensino superior e enfrentam índices mais altos de insegurança alimentar. A desigualdade racial permanece visível também no sistema prisional, nas taxas de homicídio e na representação política.

Para intelectuais do movimento negro, a abolição foi “incompleta”. O sociólogo Clóvis Moura definiu o pós-abolição como uma continuidade da exclusão estrutural. Já Abdias do Nascimento denunciava que o Brasil construiu um “racismo mascarado”, sustentado pelo mito da democracia racial.

Racismo estrutural e violência

Mais de 135 anos após a Lei Áurea, o racismo continua sendo um dos principais obstáculos à construção de uma democracia plena no Brasil. Jovens negros seguem sendo as principais vítimas da violência policial e dos homicídios. Nas periferias urbanas, a desigualdade racial se manifesta na ausência de serviços públicos, saneamento, saúde e oportunidades econômicas.

O racismo estrutural também aparece no mercado de trabalho e nos espaços de poder. Empresas, universidades, Judiciário, Congresso Nacional e meios de comunicação ainda apresentam baixa representação negra nos cargos de comando.

Ao mesmo tempo, o país convive com tentativas frequentes de relativizar a escravidão ou apagar a dimensão histórica do racismo brasileiro. Especialistas alertam que o enfrentamento desse problema exige políticas públicas permanentes e mudanças profundas na estrutura social.

As políticas de reparação e os avanços recentes

Nas últimas décadas, políticas afirmativas passaram a ocupar espaço importante no debate nacional. As cotas raciais em universidades e concursos públicos ampliaram significativamente o acesso da população negra ao ensino superior e ao serviço público.

Programas sociais implementados nos governos progressistas também tiveram impacto relevante na redução da pobreza entre negros e negras. O aumento do acesso à universidade permitiu a formação de uma nova geração de intelectuais, profissionais e lideranças negras.

Mesmo assim, movimentos sociais argumentam que os avanços ainda estão longe de compensar séculos de escravidão e exclusão. O debate sobre reparação histórica ganhou força internacionalmente e inclui propostas de investimentos específicos em educação, moradia, crédito, cultura e desenvolvimento econômico para populações historicamente marginalizadas.

Também cresce a discussão sobre valorização da história africana e afro-brasileira nas escolas. A Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira, é considerada um passo importante, embora sua implementação ainda enfrente dificuldades.

O significado político do 13 de maio

Ao longo do tempo, setores do movimento negro passaram a criticar o 13 de maio como uma data insuficiente para representar a luta da população negra. Em contraposição, o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra e data da morte de Zumbi dos Palmares, ganhou força como símbolo de resistência e protagonismo negro.

Ainda assim, historiadores defendem que o 13 de maio não deve ser apagado da memória nacional. A data representa o colapso jurídico de um sistema brutal e racista, além de revelar as contradições de um país que aboliu a escravidão sem promover justiça social.

O debate contemporâneo sobre a Lei Áurea envolve justamente essa dupla dimensão: reconhecer a importância histórica do fim da escravidão e, simultaneamente, compreender que a liberdade formal não eliminou as estruturas de exclusão racial construídas ao longo de séculos.

O que falta fazer

Especialistas apontam que o Brasil ainda precisa enfrentar desafios profundos para concluir o processo histórico iniciado em 1888. Entre eles estão:

ampliar políticas de combate ao racismo estrutural;

fortalecer ações afirmativas;

garantir igualdade de acesso à educação e ao mercado de trabalho;

combater a violência policial nas periferias;

ampliar a representação negra nos espaços de poder;

investir em políticas de reparação econômica e social;

valorizar a cultura afro-brasileira;

preservar a memória histórica da escravidão e da resistência negra.

Mais do que uma data comemorativa, o 13 de maio se tornou um espelho das contradições brasileiras. A Lei Áurea encerrou formalmente a escravidão, mas o país ainda convive com as consequências econômicas, sociais e políticas de mais de três séculos de exploração racial.

A verdadeira abolição, defendem intelectuais e movimentos sociais, só será concluída quando houver igualdade concreta de direitos, oportunidades e dignidade para a população negra brasileira.