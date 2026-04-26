Mussolini: da ascensão fulminante ao colapso brutal de um regime que marcou a Itália no século XX

247 – A captura de Benito Mussolini em 27 de abril de 1945, no norte da Itália, marcou o desfecho dramático de uma trajetória política que transformou o país e influenciou profundamente a história do século XX. Líder do regime fascista por mais de duas décadas, Mussolini ascendeu ao poder em meio a uma crise social e econômica profunda, mobilizando massas com promessas de ordem, grandeza nacional e estabilidade — antes de conduzir a Itália à guerra, ao colapso e à própria ruína.

Das origens socialistas à ruptura nacionalista

Nascido em 1883, Mussolini iniciou sua carreira como militante socialista e jornalista combativo. Durante anos, foi um dos principais nomes da ala radical do socialismo italiano. No entanto, a Primeira Guerra Mundial provocou uma ruptura decisiva: ao defender a entrada da Itália no conflito, Mussolini rompeu com o movimento socialista e passou a adotar um discurso nacionalista e intervencionista.

O contexto era explosivo. A Itália saía da guerra com graves problemas econômicos, inflação elevada, desemprego e forte instabilidade política. Apesar de estar entre os vencedores, o país se sentia prejudicado nos acordos internacionais — sentimento que ficou conhecido como “vitória mutilada”.

Mussolini identificou nesse cenário uma oportunidade histórica.

O surgimento do fascismo e a mobilização das massas

Em 1919, ele fundou os Fasci di Combattimento, movimento que daria origem ao fascismo. A proposta combinava nacionalismo extremo, autoritarismo, rejeição ao liberalismo e combate frontal ao socialismo.

O fascismo cresceu rapidamente ao se apresentar como solução para o caos. Mussolini galvanizou diferentes setores da sociedade italiana:

Classe média urbana , temerosa da instabilidade e da perda de status

, temerosa da instabilidade e da perda de status Empresários e elites , preocupados com greves e com o avanço socialista

, preocupados com greves e com o avanço socialista Ex-combatentes , frustrados com a situação pós-guerra

, frustrados com a situação pós-guerra Jovens, atraídos por uma estética de força, disciplina e ação

A violência foi central nesse processo. As milícias fascistas, conhecidas como “camisas negras”, atacavam adversários políticos, sindicatos e organizações populares, criando um ambiente de intimidação que favorecia a expansão do movimento.

A Marcha sobre Roma e a chegada ao poder

Em outubro de 1922, Mussolini liderou a Marcha sobre Roma, uma demonstração de força que pressionou o sistema político italiano. Diante do risco de conflito civil, o rei Vittorio Emanuele III optou por nomeá-lo primeiro-ministro.

O que começou como um governo formalmente legal rapidamente se transformou em ditadura.

A construção do regime e o culto ao líder

Entre 1925 e 1926, Mussolini consolidou seu poder absoluto. Partidos foram proibidos, o Parlamento esvaziado e a imprensa submetida à censura. O regime fascista passou a controlar todos os aspectos da vida política e social.

A sustentação do regime se baseava em elementos centrais:

Propaganda massiva

O Estado utilizava jornais, rádio e educação para difundir a imagem de Mussolini como o “Duce”, líder infalível da nação.

O Estado utilizava jornais, rádio e educação para difundir a imagem de Mussolini como o “Duce”, líder infalível da nação. Culto à personalidade

Mussolini era apresentado como símbolo da força italiana, sempre retratado como disciplinado, enérgico e decisivo.

Mussolini era apresentado como símbolo da força italiana, sempre retratado como disciplinado, enérgico e decisivo. Corporativismo

O regime propunha superar o conflito entre capital e trabalho por meio de corporações controladas pelo Estado, subordinando trabalhadores e empresários ao projeto nacional.

O regime propunha superar o conflito entre capital e trabalho por meio de corporações controladas pelo Estado, subordinando trabalhadores e empresários ao projeto nacional. Repressão política

A polícia secreta (OVRA) perseguia opositores, enquanto prisões e exílios silenciavam dissidentes.

Por que Mussolini conseguiu galvanizar a Itália

O sucesso de Mussolini não foi acidental. Ele soube explorar fatores profundos da sociedade italiana:

Crise econômica e social , que gerava insegurança e desejo por ordem

, que gerava insegurança e desejo por ordem Medo do socialismo , especialmente após a Revolução Russa

, especialmente após a Revolução Russa Nacionalismo ferido , com a sensação de injustiça internacional

, com a sensação de injustiça internacional Fragilidade das instituições democráticas , incapazes de responder à crise

, incapazes de responder à crise Uso estratégico da violência e propaganda, criando um clima de inevitabilidade

Mussolini oferecia respostas simples para problemas complexos: unidade nacional, disciplina e grandeza. Para muitos italianos, naquele momento, isso parecia uma solução.

A linha do tempo de Mussolini (Photo: Brasil 247)

A aliança com Hitler e o caminho para o desastre

Na década de 1930, Mussolini aproximou-se da Alemanha nazista de Adolf Hitler. A aliança levou a Itália a adotar políticas cada vez mais autoritárias e racistas, incluindo leis antissemitas.

Em 1940, Mussolini decidiu entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado da Alemanha, acreditando em uma vitória rápida. O cálculo foi desastroso.

A Itália sofreu derrotas militares sucessivas, sua economia entrou em colapso e o território nacional passou a ser alvo de bombardeios e invasões.

A queda: deposição, fuga e captura

Em julho de 1943, diante do agravamento da guerra, o próprio regime fascista começou a ruir. Mussolini foi deposto e preso por decisão do Grande Conselho Fascista, com apoio do rei.

Resgatado posteriormente por tropas alemãs, foi colocado à frente de um regime fantoche no norte da Itália, a chamada República de Salò.

Mas o fim era inevitável.

Em abril de 1945, com o avanço das forças aliadas e da resistência italiana, Mussolini tentou fugir para a Suíça, disfarçado em uma coluna alemã. Foi capturado em 27 de abril de 1945 por partisans italianos.

No dia seguinte, foi executado.

O fim de um ciclo histórico

A morte de Mussolini simbolizou não apenas o fim de um homem, mas o colapso de um projeto político baseado em autoritarismo, violência e manipulação das massas.

Seu regime deixou um legado marcado por repressão, guerra e destruição — além de servir como referência histórica para compreender como crises profundas podem abrir espaço para líderes que prometem ordem, mas entregam tragédia.

O 27 de abril permanece, assim, como uma data emblemática: o momento em que a Itália encerrou um dos capítulos mais sombrios de sua história contemporânea.

Confira o vídeo que conta a história da ascensão e queda de Mussolini:







