Mussolini: da ascensão fulminante ao colapso brutal de um regime que marcou a Itália no século XX
Líder fascista construiu poder com nacionalismo, violência e propaganda, mas terminou executado após levar o país ao desastre na Segunda Guerra
247 – A captura de Benito Mussolini em 27 de abril de 1945, no norte da Itália, marcou o desfecho dramático de uma trajetória política que transformou o país e influenciou profundamente a história do século XX. Líder do regime fascista por mais de duas décadas, Mussolini ascendeu ao poder em meio a uma crise social e econômica profunda, mobilizando massas com promessas de ordem, grandeza nacional e estabilidade — antes de conduzir a Itália à guerra, ao colapso e à própria ruína.
Das origens socialistas à ruptura nacionalista
Nascido em 1883, Mussolini iniciou sua carreira como militante socialista e jornalista combativo. Durante anos, foi um dos principais nomes da ala radical do socialismo italiano. No entanto, a Primeira Guerra Mundial provocou uma ruptura decisiva: ao defender a entrada da Itália no conflito, Mussolini rompeu com o movimento socialista e passou a adotar um discurso nacionalista e intervencionista.
O contexto era explosivo. A Itália saía da guerra com graves problemas econômicos, inflação elevada, desemprego e forte instabilidade política. Apesar de estar entre os vencedores, o país se sentia prejudicado nos acordos internacionais — sentimento que ficou conhecido como “vitória mutilada”.
Mussolini identificou nesse cenário uma oportunidade histórica.
O surgimento do fascismo e a mobilização das massas
Em 1919, ele fundou os Fasci di Combattimento, movimento que daria origem ao fascismo. A proposta combinava nacionalismo extremo, autoritarismo, rejeição ao liberalismo e combate frontal ao socialismo.
O fascismo cresceu rapidamente ao se apresentar como solução para o caos. Mussolini galvanizou diferentes setores da sociedade italiana:
- Classe média urbana, temerosa da instabilidade e da perda de status
- Empresários e elites, preocupados com greves e com o avanço socialista
- Ex-combatentes, frustrados com a situação pós-guerra
- Jovens, atraídos por uma estética de força, disciplina e ação
A violência foi central nesse processo. As milícias fascistas, conhecidas como “camisas negras”, atacavam adversários políticos, sindicatos e organizações populares, criando um ambiente de intimidação que favorecia a expansão do movimento.
A Marcha sobre Roma e a chegada ao poder
Em outubro de 1922, Mussolini liderou a Marcha sobre Roma, uma demonstração de força que pressionou o sistema político italiano. Diante do risco de conflito civil, o rei Vittorio Emanuele III optou por nomeá-lo primeiro-ministro.
O que começou como um governo formalmente legal rapidamente se transformou em ditadura.
A construção do regime e o culto ao líder
Entre 1925 e 1926, Mussolini consolidou seu poder absoluto. Partidos foram proibidos, o Parlamento esvaziado e a imprensa submetida à censura. O regime fascista passou a controlar todos os aspectos da vida política e social.
A sustentação do regime se baseava em elementos centrais:
- Propaganda massiva
O Estado utilizava jornais, rádio e educação para difundir a imagem de Mussolini como o “Duce”, líder infalível da nação.
- Culto à personalidade
Mussolini era apresentado como símbolo da força italiana, sempre retratado como disciplinado, enérgico e decisivo.
- Corporativismo
O regime propunha superar o conflito entre capital e trabalho por meio de corporações controladas pelo Estado, subordinando trabalhadores e empresários ao projeto nacional.
- Repressão política
A polícia secreta (OVRA) perseguia opositores, enquanto prisões e exílios silenciavam dissidentes.
Por que Mussolini conseguiu galvanizar a Itália
O sucesso de Mussolini não foi acidental. Ele soube explorar fatores profundos da sociedade italiana:
- Crise econômica e social, que gerava insegurança e desejo por ordem
- Medo do socialismo, especialmente após a Revolução Russa
- Nacionalismo ferido, com a sensação de injustiça internacional
- Fragilidade das instituições democráticas, incapazes de responder à crise
- Uso estratégico da violência e propaganda, criando um clima de inevitabilidade
Mussolini oferecia respostas simples para problemas complexos: unidade nacional, disciplina e grandeza. Para muitos italianos, naquele momento, isso parecia uma solução.
A aliança com Hitler e o caminho para o desastre
Na década de 1930, Mussolini aproximou-se da Alemanha nazista de Adolf Hitler. A aliança levou a Itália a adotar políticas cada vez mais autoritárias e racistas, incluindo leis antissemitas.
Em 1940, Mussolini decidiu entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado da Alemanha, acreditando em uma vitória rápida. O cálculo foi desastroso.
A Itália sofreu derrotas militares sucessivas, sua economia entrou em colapso e o território nacional passou a ser alvo de bombardeios e invasões.
A queda: deposição, fuga e captura
Em julho de 1943, diante do agravamento da guerra, o próprio regime fascista começou a ruir. Mussolini foi deposto e preso por decisão do Grande Conselho Fascista, com apoio do rei.
Resgatado posteriormente por tropas alemãs, foi colocado à frente de um regime fantoche no norte da Itália, a chamada República de Salò.
Mas o fim era inevitável.
Em abril de 1945, com o avanço das forças aliadas e da resistência italiana, Mussolini tentou fugir para a Suíça, disfarçado em uma coluna alemã. Foi capturado em 27 de abril de 1945 por partisans italianos.
No dia seguinte, foi executado.
O fim de um ciclo histórico
A morte de Mussolini simbolizou não apenas o fim de um homem, mas o colapso de um projeto político baseado em autoritarismo, violência e manipulação das massas.
Seu regime deixou um legado marcado por repressão, guerra e destruição — além de servir como referência histórica para compreender como crises profundas podem abrir espaço para líderes que prometem ordem, mas entregam tragédia.
O 27 de abril permanece, assim, como uma data emblemática: o momento em que a Itália encerrou um dos capítulos mais sombrios de sua história contemporânea.