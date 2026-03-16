BYD planeja instalar 1 mil carregadores ultrarrápidos no Brasil até 2027

247 - A montadora chinesa BYD anunciou um plano para ampliar a infraestrutura de recarga de veículos elétricos no Brasil com a instalação de 1 mil carregadores ultrarrápidos até o fim de 2027. Batizada de Flash, a tecnologia permitirá recarregar baterias de automóveis elétricos em poucos minutos, aproximando o processo da experiência de abastecimento em postos de combustíveis tradicionais, informa a revista Quatro Rodas.

O primeiro carregador Flash em território brasileiro deve entrar em operação ainda no primeiro semestre de 2026, em uma concessionária localizada em Brasília. O ponto de recarga será instalado no mesmo espaço que receberá a primeira loja da Denza, marca premium do grupo BYD, que começará a atuar no país com modelos compatíveis com o novo sistema de recarga ultrarrápida.

Recarga em poucos minutos

O equipamento Flash terá potência máxima de 1.500 kW (1,5 megawatt) por conector. Segundo a BYD, essa capacidade permite elevar o nível de carga da bateria de veículos elétricos de 10% para 70% em cerca de cinco minutos. Em nove minutos, a recarga pode chegar a 97% da capacidade total.

Apesar do avanço tecnológico, a velocidade de recarga depende da compatibilidade do veículo com o novo sistema. Atualmente, nenhum modelo da BYD vendido no Brasil é compatível com a tecnologia. O primeiro automóvel preparado para utilizar o carregamento ultrarrápido será o Denza Z9 GT, previsto para estrear no mercado nacional até junho, com preço estimado em R$ 650 mil.

O modelo é construído sobre a plataforma e3, desenvolvida especificamente para a marca Denza, e utilizará um pacote de baterias Blade de 122 kWh. Na configuração com tração traseira, a autonomia prometida é de até 800 quilômetros. Já a versão mais potente contará com três motores elétricos que somam 965 cavalos de potência e 117,2 kgfm de torque, permitindo aceleração de 0 a 100 km/h em menos de três segundos.

Arquitetura de 1.000 volts

A tecnologia Flash utiliza uma arquitetura elétrica de 1.000 volts. Para viabilizar a instalação de carregadores de 1,5 MW em locais onde a rede elétrica não suporta esse nível de demanda simultânea, a BYD desenvolveu um sistema que incorpora baterias de armazenamento no próprio equipamento.

Essas baterias acumulam energia fora dos horários de pico ou quando o carregador não está em uso, liberando posteriormente a potência máxima ao veículo conectado sem exigir toda a carga diretamente da infraestrutura local. Hoje, os carregadores rápidos públicos mais potentes disponíveis no Brasil alcançam cerca de 350 kW, valor bem inferior ao proposto pela nova tecnologia.

Baterias e gestão térmica aprimoradas

Para suportar a recarga em alta potência, os veículos compatíveis com a tecnologia Flash terão um sistema de gestão térmica mais robusto. Os modelos continuarão utilizando baterias Blade com química de fosfato de ferro-lítio (LFP), mas com melhorias no transporte de íons.

Segundo a empresa, essas mudanças resultam em maior densidade energética, menor degradação ao longo do tempo e capacidade de receber recargas ultrarrápidas em uma faixa mais ampla de temperaturas.

Experiência semelhante ao abastecimento

O design das novas estações de recarga foi desenvolvido para simular a experiência de uma bomba de combustível. O equipamento possui formato em “T” e utiliza tecnologia chamada Zero-Gravity, que permite movimentar facilmente o cabo e o conector, mesmo sendo pesados e com sistema de refrigeração líquida.

Além disso, o processo de carregamento começa automaticamente cerca de dez segundos após a conexão do veículo, dispensando a leitura de códigos QR ou outras etapas digitais comuns em estações atuais.

Estratégia de infraestrutura própria

A meta da BYD é instalar mil carregadores Flash no Brasil até o final de 2027, criando uma rede capaz de sustentar a chegada de novos veículos elétricos equipados com tecnologias mais avançadas de recarga e a segunda geração das baterias Blade. Entre os modelos que podem receber essa atualização no futuro estão versões de Tan, Song e Seal.

Em 2024, a montadora chegou a anunciar uma parceria com a Raízen para instalar 600 pontos de recarga rápida por meio da plataforma Shell Recharge. O projeto, porém, não avançou. Atualmente, a BYD desenvolve sua própria infraestrutura: já existem 122 carregadores rápidos instalados em concessionárias da marca no país, embora parte deles funcione apenas durante o horário comercial.

A empresa também planeja ter ao menos um carregador em cada uma de suas lojas no Brasil — atualmente são cerca de 210 unidades.

Expansão global da tecnologia

A tecnologia Flash Charge já está sendo testada pela BYD na cidade chinesa de Shenzhen, onde fica a sede da empresa. No mercado doméstico, o plano é ainda mais ambicioso: a fabricante pretende instalar cerca de 20 mil estações de carregamento Flash em toda a China até o final de 2026.