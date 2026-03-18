Chinesa GAC anuncia produção no Brasil em 2027 e prevê US$ 1,3 bilhão em investimentos até 2030

247 - A montadora chinesa GAC anunciou nesta quarta-feira (18) que iniciará a produção de veículos no Brasil a partir de 2027, utilizando a estrutura da HPE Automotores em Catalão, no interior de Goiás. A unidade já fabrica modelos da Mitsubishi e será adaptada para receber a operação da nova parceira, com expectativa inicial de produzir 50 mil unidades no primeiro ano, informa o jornal O Globo.

A estratégia da GAC envolve o uso da infraestrutura já existente para acelerar o início da produção local. O vice-presidente da GAC Internacional, Lu Guojie, afirmou que os veículos serão montados no sistema CKD, no qual peças são importadas da China e montadas no país. A decisão faz parte do plano de expansão da empresa, que chegou ao Brasil em 2025 com cinco modelos — quatro elétricos e um híbrido.

O executivo destacou o objetivo da marca no mercado brasileiro. “Nossa meta é simples: ser uma marca confiável para o consumidor brasileiro”, afirmou.

Embora a empresa ainda não tenha confirmado oficialmente quais veículos serão produzidos em Catalão, a expectativa é que o SUV GS3, movido a combustão, esteja entre os escolhidos, além de outro modelo. O GS3 possui motor 1.5 turbo com injeção direta e pode ter sua motorização adaptada para tecnologia flex, permitindo o uso de etanol e gasolina. No futuro, a planta também deverá ser ajustada para a fabricação de veículos eletrificados.

A GAC também anunciou a chegada do GS3 ao mercado brasileiro, com preços promocionais de R$ 129.990 para a versão Premium nas primeiras mil unidades reservadas via Mercado Livre, enquanto a versão Elite será comercializada por R$ 159.990.

Além da produção, a empresa vem estruturando sua presença no país com iniciativas em pesquisa e desenvolvimento. A montadora firmou parcerias com universidades como UFSC, UFSM e Unicamp, com foco na adaptação de tecnologias ao mercado local. Também já conta com uma equipe de engenharia no Brasil e inaugurou um Centro de Distribuição de Peças em Cajamar (SP).

O movimento coloca a GAC ao lado de outras montadoras chinesas, como BYD e GWM, que também iniciaram produção local recentemente. Esse avanço ocorre em meio a políticas industriais do governo Lula (PT) voltadas à inovação e à transição energética, como os programas Nova Indústria Brasil e Mover, que prevê até R$ 19 bilhões em créditos financeiros para o setor até 2028.

A empresa planeja investir US$ 1,3 bilhão até 2030 para consolidar sua operação no país. Os recursos serão direcionados à infraestrutura industrial, capacitação técnica e desenvolvimento de fornecedores locais, com o objetivo de ampliar a nacionalização dos veículos ao longo do tempo.

De acordo com o CEO da HPE Automotores, Mauro Correia, as negociações para utilização da fábrica de Catalão começaram há cerca de um ano e meio. Ele destacou que a parceria representa um novo ciclo para a unidade, com potencial de geração de empregos e desenvolvimento regional. “A HPE é uma empresa de capital 100% nacional que produz veículos no Brasil há mais de 25 anos. Entramos com logística, produção e suporte. Mas a decisão dos produtos que serão montados e a distribuição deles é da GAC. A parceria é entre HPE e Gac, não tem nada a ver com a Mitsubishi”, explicou.

Com sede em Guangzhou e tendo a província de Guangdong como principal acionista, o grupo GAC é o sexto maior fabricante de automóveis da China e atua em mais de 100 países. Em 2024, a empresa produziu 1,9 milhão de veículos, incluindo 455 mil unidades de novas energias. A companhia mantém parcerias estratégicas com Toyota e Honda e possui mais de seis mil engenheiros dedicados à pesquisa e desenvolvimento em dez países, com centros de inovação na China, Itália e Estados Unidos.