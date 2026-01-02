Governo dos EUA celebra deportações em massa e jornalista denuncia propaganda nazista

247 - Uma publicação oficial do governo dos Estados Unidos nas redes sociais provocou repercussão ao celebrar a política de deportações em massa. A postagem foi interpretada por críticos como um sinal de radicalização do discurso estatal contra imigrantes e minorias raciais, em meio às ações do governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, voltadas ao endurecimento das políticas migratórias.

O conteúdo foi divulgado na quarta-feira (31) pelo perfil da Agência de Segurança Nacional dos EUA e, segundo repercussão registrada pelo jornalista Ben Norton, editor do Geopolitical Economy Report, extrapola o debate sobre imigração ao adotar uma retórica que remete a ideologias extremistas. A publicação oficial trazia a frase: “A paz de uma nação que já não é mais sitiada pelo terceiro mundo”, acompanhada de uma imagem de praia paradisíaca, com mar azul, coqueiros, vegetação tropical e um carro estacionado à beira-mar.

The peace of a nation no longer besieged by the third world. pic.twitter.com/UrPiRA7X1C — Homeland Security (@DHSgov) December 31, 2025

A reação mais contundente veio de Ben Norton, que classificou o conteúdo como propaganda de inspiração nazista. Em postagem própria, o jornalista afirmou: “Isso é uma propaganda nazista absolutamente insana, publicada pelo governo dos EUA. Ela deixa claro que a campanha de deportações em massa do governo Trump não é, na verdade, sobre ‘imigração ilegal’”.

Norton prosseguiu apontando uma discrepância entre os números de imigrantes indocumentados e o discurso adotado pelo Departamento de Segurança Interna (DHS). “Estima-se que existam cerca de 14 milhões de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos. Mas o DHS fascista quer deportar 100 milhões de pessoas”, escreveu. Para ele, a retórica sugere algo mais amplo e perigoso: “Trata-se de um chamado do regime dos EUA para a limpeza étnica de minorias raciais, com o objetivo de criar um regime de supremacia branca sem ninguém com herança do ‘terceiro mundo’”.

O jornalista também destacou o impacto potencial sobre a população latina do país. “Há cerca de 68 milhões de latinos nos Estados Unidos. Isso significa que os nazistas do DHS estão insinuando, não tão sutilmente, que querem deportar todos os cidadãos latinos dos EUA, além de dezenas de milhões de outras minorias raciais”, afirmou.

Em tom ainda mais duro, Norton concluiu sua análise com uma comparação histórica extrema: “O império genocida dos EUA é, de fato, o Quarto Reich. O que o império dos EUA está fazendo com os palestinos é o que ele eventualmente quer fazer com seus próprios cidadãos não brancos”.