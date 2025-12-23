'Malu Gaspar tem a obrigação de apresentar suas provas', diz Pedro Serrano

247 - O jurista Pedro Serrano afirmou nesta terça-feira (23), em entrevista à TV 247, que a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, deve apresentar provas das acusações feitas em reportagem publicada na segunda-feira (22) e defendeu que o conteúdo seja devidamente investigado.

Mais cedo, a jornalista informou que Moraes teria procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, com o objetivo de interceder em favor do Banco Master, instituição que é alvo de investigações por suspeita de fraude.

Na entrevista, Serrano defendeu a aplicação de um código de conduta aos ministros do STF e afirmou que as principais "cortes democráticas do mundo têm códigos de conduta". "Isso ajudaria", acrescentou.

O jurista também defendeu a necessidade de uma investigação preliminar conduzida pela Polícia Federal (PF) e pela Procuradoria-Geral da República (PGR) para apurar a eventual ocorrência, inclusive, de crime de imprensa praticado contra Moraes.

"Uma acusação tão pesada contra um ministro da Suprema Corte, em meio a esse problema do golpismo que atravessamos, com certeza deve ter se balizado em provas. Aguardamos a apresentação dessas provas, uma acusação tão pesada, no maior veículo de mídia do país, com base em depoimentos sigilosos... Não questiono o direito da jornalista de ter sigilo de fontes, e sim a ética de promover uma acusação tão grave somente com base em fontes sigilosas", disse Serrano.

"A quem interessa? Quem falou? Não temos critérios para poder formar um juízo. É correto fazer uma investigação prévia no âmbito da PF e da PGR, não instaurar um inquérito, isso só havendo o mínimo de materialidade. Tem que investigar previamente, até porque deve se questionar se uma acusação dessa forma é lícita, se está ou não protegida pela liberdade de imprensa. A mídia pode tudo? E se for invenção?", acrescentou. Assista: