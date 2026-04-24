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      Novo pacote de sanções da UE contra a Rússia atinge sites espelho da RT e Sputnik

      Bloco europeu passa a bloquear páginas que replicam conteúdos dos veículos midiáticos

      Bandeiras da União Europeia tremulam do lado de fora da sede da Comissão Europeia em Bruxelas, Bélgica, em 26 de fevereiro de 2026 (Foto: REUTERS/Yves Herman//Foto de arquivo)

      247 - A União Europeia aprovou na quinta-feira (23) um novo pacote de sanções contra a Rússia que amplia as restrições a veículos de mídia vinculados ao país. As medidas estendem o bloqueio já imposto a canais como RT e Sputnik e passam a atingir também sites espelho que reproduzem conteúdos dessas plataformas na internet, informa a RT Brasil.

      Segundo comunicado oficial do bloco europeu, o objetivo é conter a circulação do que classificou como "propaganda de combate". A nota afirma que as ações visam plataformas que "contornam a proibição de transmissão ao divulgar online os mesmos conteúdos de meios de propaganda listados".

      De acordo com o texto, o material veiculado nesses domínios "também será excluído da distribuição na UE", o que deve permitir a remoção mais rápida ou o bloqueio de páginas consideradas substitutas dos canais oficiais.

      A editora-chefe da RT, Margarita Simonyan, comentou a decisão nesta quinta-feira (23), ao citar um provérbio russo. "Não culpe o espelho se ele mostrar uma careta." O conjunto de medidas representa o 20º pacote de sanções adotado pela União Europeia contra a Rússia desde o início das restrições relacionadas ao país.

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