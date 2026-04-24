Novo pacote de sanções da UE contra a Rússia atinge sites espelho da RT e Sputnik

247 - A União Europeia aprovou na quinta-feira (23) um novo pacote de sanções contra a Rússia que amplia as restrições a veículos de mídia vinculados ao país. As medidas estendem o bloqueio já imposto a canais como RT e Sputnik e passam a atingir também sites espelho que reproduzem conteúdos dessas plataformas na internet, informa a RT Brasil.

Segundo comunicado oficial do bloco europeu, o objetivo é conter a circulação do que classificou como "propaganda de combate". A nota afirma que as ações visam plataformas que "contornam a proibição de transmissão ao divulgar online os mesmos conteúdos de meios de propaganda listados".

De acordo com o texto, o material veiculado nesses domínios "também será excluído da distribuição na UE", o que deve permitir a remoção mais rápida ou o bloqueio de páginas consideradas substitutas dos canais oficiais.

A editora-chefe da RT, Margarita Simonyan, comentou a decisão nesta quinta-feira (23), ao citar um provérbio russo. "Não culpe o espelho se ele mostrar uma careta." O conjunto de medidas representa o 20º pacote de sanções adotado pela União Europeia contra a Rússia desde o início das restrições relacionadas ao país.