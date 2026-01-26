PT alerta para risco de manipulação digital e denuncia "colonialismo" nas redes

247 - O PT avalia que o avanço da manipulação digital promovida por grandes plataformas de tecnologia representa uma ameaça direta à democracia, ao processo eleitoral e à soberania nacional. Segundo a legenda, o uso de algoritmos para impulsionar desinformação, discursos de ódio e narrativas falsas favorece a extrema direita e cria um ambiente de instabilidade política que exige reação firme e organizada. Diante desse cenário, o partido afirma que irá tratar o enfrentamento às big techs como uma verdadeira guerra política e comunicacional, sobretudo de olho nas eleições deste ano.

A preocupação, de acordo com a sigla, não se restringe ao debate interno partidário e é compartilhada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem levado o tema ao centro das discussões internacionais. Para o PT, a atuação das plataformas digitais está longe de ser neutra e interfere de maneira direta na formação da opinião pública e nas disputas políticas contemporâneas.

“O presidente Lula tem chamado atenção para essa questão no cenário mundial e, aqui em âmbito interno, nós do PT temos denunciado as evidências de manipulação e de atuação política das plataformas. Não existe neutralidade das redes sociais”, afirmou o secretário de Comunicação do partido, Éden Valadares.

Na avaliação da direção partidária, as grandes empresas de tecnologia operam com interesses próprios e se alinham a projetos políticos autoritários ao permitir a circulação massiva de conteúdos que atacam a democracia. “As big techs não são isentas e permitem que guerras virtuais derrubem democracias, manipulando a vontade popular por meio de algoritmos que ignoram a soberania nacional. É preciso regulamentar as redes sociais para garantir que a nossa soberania não seja atropelada enquanto consolidamos nossa autonomia tecnológica”, declarou Éden.

O tema ganhou destaque na mais recente resolução política do PT, que aponta a urgência de uma regulamentação efetiva das plataformas digitais. O documento sustenta que a soberania nacional, no século XXI, está diretamente ligada ao controle sobre dados, infraestrutura tecnológica e sistemas algorítmicos, hoje concentrados nas mãos de poucas corporações globais.

“A soberania nacional no século XXI depende, de forma decisiva, da soberania digital. A concentração inédita de dados, infraestrutura computacional e o poder do algorítmico inaugurou uma nova forma de poder global: o colonialismo digital. Empresas privadas controlam fluxos de informação, moldam comportamentos e influenciam diretamente a disputa política”, diz o texto aprovado pelo partido.

Para o PT, medidas como regulamentação, transparência e exigência de imparcialidade das plataformas são fundamentais para proteger a população da desinformação e impedir interferências deliberadas nos processos democráticos. “Na disputa política e cultural, a comunicação e a soberania digital assumem papel estratégico para disputar corações e mentes, bloquear a desinformação e proteger o processo eleitoral”, conclui a resolução.